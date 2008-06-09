Дизайн сайта для аренды серверов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки309 просмотров

Люди без портфолио не принимаются. Без заявки тут в проекте тоже. Предоплату не делаю. Простой но стильный дизайн требуется, 1 страничка. Icq: три четыре 6 90 пять пять 4 четыре

17 лет назад
wait
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

sidelnikov
Генадий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

sidelnikov
Генадий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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