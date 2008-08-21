Нужно довести до ума существующий сайт и обновить дизайн. http://newmobil.net бюджет ограничен
Дизайн, логотип, баннеры для Интернет-аукциона
Требуется качественный дизайн Интернет-аукциона
Сейчас по моим идеям пишется новый движок для интернет-аукциона, будет реализовано много идей, которые не используются еще на аукционах в Рунете, а некоторые и в мире.
Планируется масштабный проект с несколькими видами партнерской программы, на котором реально будет удобно и выгодно продавать.
Например по сравнению с Молотком будут новые механизмы оплаты, безопасности сделки, изменения в системе ставок и др.
В первую очередь хотелось бы найти дизайнера, которому будет интересно иметь в портфолио данную работу, иметь постоянную ссылку с проекта на свой сайт.
Также есть варианты дальнейшего сотрудничества, при дополнительной договоренности.
Или все тоже самое + небольшая доплата.
Нужно сделать:
- сам дизайн сайта (не менее 20 разных страниц)
- логотип
- фирменный стиль
- несколько баннеров (включая на Flash)
Желательно уложиться примерно за месяц, но потом дорабатывать что-то по мелочи.
Не помешало бы еще что-то креативное, например мультик, игру по теме... но это не обязательно.
Имеется в наличие около 500 Гб клипартов от PRO-студий только в Hi-res, если интересует тоже обговорим.
Предложения от студий рассматриваю только, если вы хотите сделать дизайн, чтобы он присутствовал в вашем портфолио + ссылка на моем проекте без оплаты!!
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