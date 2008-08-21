Дизайн, логотип, баннеры для Интернет-аукциона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка631 просмотр

Требуется качественный дизайн Интернет-аукциона

Сейчас по моим идеям пишется новый движок для интернет-аукциона, будет реализовано много идей, которые не используются еще на аукционах в Рунете, а некоторые и в мире.

Планируется масштабный проект с несколькими видами партнерской программы, на котором реально будет удобно и выгодно продавать.

Например по сравнению с Молотком будут новые механизмы оплаты, безопасности сделки, изменения в системе ставок и др.

В первую очередь хотелось бы найти дизайнера, которому будет интересно иметь в портфолио данную работу, иметь постоянную ссылку с проекта на свой сайт.

Также есть варианты дальнейшего сотрудничества, при дополнительной договоренности.

Или все тоже самое + небольшая доплата.

Нужно сделать:

- сам дизайн сайта (не менее 20 разных страниц)

- логотип

- фирменный стиль

- несколько баннеров (включая на Flash)

Желательно уложиться примерно за месяц, но потом дорабатывать что-то по мелочи.

Не помешало бы еще что-то креативное, например мультик, игру по теме... но это не обязательно.

Имеется в наличие около 500 Гб клипартов от PRO-студий только в Hi-res, если интересует тоже обговорим.

Предложения от студий рассматриваю только, если вы хотите сделать дизайн, чтобы он присутствовал в вашем портфолио + ссылка на моем проекте без оплаты!!

17 лет назад
MainRoot
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
17 лет назад
$800
Все отлично сделано. Ответственная, исполнительная. Некоторые вещи доделывались, по моим пожеланиям, чуть ли не десятки раз. Ну в общем полностью укомплектовала, как и требовалось :)
Отличный заказчик! легко работать. оплата, как и обещалось, по частям и своевременно. спасибо за такое сотрудничество.

Заявки фрилансеров

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
17 лет назад

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