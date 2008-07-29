Нарисовать стиль для phpBB3

Надо из стандартного prosilver нарисовать свой, с сохранением расположения элементов управления и прочего.

Все градиенты, значения цветов и прочее я дам.

Фактически - требуется знание устройства phpBB3 и тока сверстать.

Общее направление - минимум графики максимум текста.

До кучи, по возможности, надо убрать динамически генеримые css, выдавасемые криптами картинки и прочее - чтобы ускорить загрузку страниц.

Плюс - допилить мелкие элементы - у меня есть то как должен выглядеть список форумов, но ещё надо топики, форумы и прочия.

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примерно так.

инетерсует цена вопроса.

Во вложении то что я начал делать пару лет назад.

Нехватает времени.