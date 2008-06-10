Требуется качественный дизайн Интернет-аукциона Сейчас по моим идеям пишется новый движок для интернет-аукциона, будет реализовано много идей, которые не используются еще на аукционах в Рунете, а некоторые и в мире. Планируется ...
Дизайн для сайта
Необходимо сделать дизайн для сайта. Дизайн простой, строгий и красивый, без флеша и наворотов. Личная встреча и обсуждение дизайна – обязательны! Поэтому вы должны проживать в самом красивом городе Киеве:) Обсуждение деталей и окончательной суммы – при личной переписке.
Спасибо за внимание!
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