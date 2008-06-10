Дизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок388 просмотров

Необходимо сделать дизайн для сайта. Дизайн простой, строгий и красивый, без флеша и наворотов. Личная встреча и обсуждение дизайна – обязательны! Поэтому вы должны проживать в самом красивом городе Киеве:) Обсуждение деталей и окончательной суммы – при личной переписке.

Спасибо за внимание!

17 лет назад
Vitcom
Vitaliy Yun 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров