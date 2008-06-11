Нужно создать шаблон для каталога ссылок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок284 просмотра

Приветствую.

Есть каталог ссылок http://www.zaistinu.ru/orthodox/

Серединка с самими рубриками каталога - работа встроенного скрипта (вставляется шоткодом), все остальное вокруг - шаблон. Хочется красивый продуманный шаблон.

Цветовое решение хотелось бы под стать самому сайту www.zaistinu.ru

Функционально должны быть блоки:

1) шапка с заголовком и иконой http://www.zaistinu.ru/forum2/styles/prosilver/imageset/logo.gif

2) блоки Yandex-Direct, расположение можно обсуждать, формат блоков можно обсуждать

3) блок самого каталога (дизайн можно менять, есть файлик со "шкуркой")

4) кнопка CY - должна быть очень хорошо видна (как сейчас)

4) ниже - блоки RSS-новостей с сайтов www.isfarinka.ru и www.eroshka.ru

5) подвал - счетчики, баннер 468х60

Жду соображений по срокам и стоимости такой работы.

P.S.

RSS я вставлять не умею с этим тоже надо помочь.

17 лет назад
zaistinu
Леонид 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rusa8605
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

rusa8605
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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