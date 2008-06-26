Нужен дизайн сайта для стоматологии.

Название сайта “Стоматология на Рижской”.

В стиле как-нибудь связанном со стилем Рижского вокзала (рядом с ним находится стоматология) в Москве или дома http://www.panoramio.com/photo/2762356 (напротив него находится стоматология). Предпочтительно помещения на дизайн вышеуказанного дома и/или Рижского вокзала или их элементов.

Предпочтительные цвета светлые оттенки синего, оттенки красного но не принципиально.

Старая версия на http://artekdent.ru/. Стиль если это можно так назвать старого сайта не нравится, нужен новый свежий взгляд.

Пожелания по ходу работы: не хотелось бы, что бы готовый дизайн неожиданно свалился на голову. Хочется сначала увидеть некий эскиз дизайна, пусть некачественный что бы “Глаз понял” общую концепцию.

Заказчику нравятся образ “весёлого зубика” и красивой женской улыбки с жемчужиной.

На вопрос о понравившихся сайтах - http://www.info-stom.ru/ (заказчик по-видимому сильно не изучал вопрос) , но нужно что-то более интереснее, но и элитно-эксклюзивное решение по бюджету. Аккуратно и свежо.

Оплата предпочтительна по сервису “безопасной сделки” http://weblancer.net/help/16.html.

Аванс возможен только с заключением договора с Юр. Лицом, но с трудом и не желательно либо при выполнении какой-нибудь части работы.

В случае нормальной работы есть намерение продолжить сотрудничество.

Бюджет $400 сроки не более 7 дней.

Ссылки на реальные работы.

Пишите на почту [email protected] либо в приват.