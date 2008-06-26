Требуется качественный дизайн Интернет-аукциона Сейчас по моим идеям пишется новый движок для интернет-аукциона, будет реализовано много идей, которые не используются еще на аукционах в Рунете, а некоторые и в мире. Планируется ...
Нужен дизайн сайта для стоматологии
Нужен дизайн сайта для стоматологии.
Название сайта “Стоматология на Рижской”.
В стиле как-нибудь связанном со стилем Рижского вокзала (рядом с ним находится стоматология) в Москве или дома http://www.panoramio.com/photo/2762356 (напротив него находится стоматология). Предпочтительно помещения на дизайн вышеуказанного дома и/или Рижского вокзала или их элементов.
Предпочтительные цвета светлые оттенки синего, оттенки красного но не принципиально.
Старая версия на http://artekdent.ru/. Стиль если это можно так назвать старого сайта не нравится, нужен новый свежий взгляд.
Пожелания по ходу работы: не хотелось бы, что бы готовый дизайн неожиданно свалился на голову. Хочется сначала увидеть некий эскиз дизайна, пусть некачественный что бы “Глаз понял” общую концепцию.
Заказчику нравятся образ “весёлого зубика” и красивой женской улыбки с жемчужиной.
На вопрос о понравившихся сайтах - http://www.info-stom.ru/ (заказчик по-видимому сильно не изучал вопрос) , но нужно что-то более интереснее, но и элитно-эксклюзивное решение по бюджету. Аккуратно и свежо.
Оплата предпочтительна по сервису “безопасной сделки” http://weblancer.net/help/16.html.
Аванс возможен только с заключением договора с Юр. Лицом, но с трудом и не желательно либо при выполнении какой-нибудь части работы.
В случае нормальной работы есть намерение продолжить сотрудничество.
Бюджет $400 сроки не более 7 дней.
Ссылки на реальные работы.
Пишите на почту [email protected] либо в приват.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Нужно довести до ума существующий сайт и обновить дизайн. http://newmobil.net бюджет ограниченЗавершен17 лет назад
- $50
Нужен простой и оригинальный дизайн для сайта - Биржи статей.Завершен17 лет назад
Приветствую. Есть каталог ссылок http://www.zaistinu.ru/orthodox/ Серединка с самими рубриками каталога - работа встроенного скрипта (вставляется шоткодом), все остальное вокруг - шаблон. Хочется красивый продуманный шаблон. Цветовое решение хотелось бы ...Закрыт17 лет назад
Имеется: 1. дизайн, который нам подходит по всем параметрам 2. несколько сайтов на этом шаблоне, вот пример - www.sot2k.com (на разных страницах - разные картинки - левая сторона, под названием сайта) ...Завершен17 лет назад
- $150
Нужен шаблон (дизайн+верстка шаблона) под cms Mambo4523 для готового сайта в стиле городского портала. Дизайн должен быть светлым, тексты хорошо читаемы, желательно масштабируемый (полноэкранный). Подробности при переписке, сайт можно посмотреть по адресу: http://www.gorod-belokuriha.ruЗавершен17 лет назад
Надо из стандартного prosilver нарисовать свой, с сохранением расположения элементов управления и прочего. Все градиенты, значения цветов и прочее я дам. Фактически - требуется знание устройства phpBB3 и тока сверстать. Общее направление ...Завершен17 лет назад
Необходимо сделать дизайн для сайта. Дизайн простой, строгий и красивый, без флеша и наворотов. Личная встреча и обсуждение дизайна – обязательны! Поэтому вы должны проживать в самом красивом городе Киеве:) Обсуждение деталей и окончательной суммы ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад
Помочь отредактировать шаблон на основе osCommerce. icq 358224557Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $80
Отредактировать готовый дизайн в PSD.Завершен17 лет назад