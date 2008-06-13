Обработать фотографии под размер шаблона сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок382 просмотра

Имеется:

1. дизайн, который нам подходит по всем параметрам

2. несколько сайтов на этом шаблоне, вот пример - www.sot2k.com (на разных страницах - разные картинки - левая сторона, под названием сайта)

3. собственный набор картинок и фотографий по теме (можно взять с главной страницы www.ice-diving.co.uk )

Требуется:

обработать фотографии под размер шаблона и вписать

их в дизайн сайта (левая сторона). сайт www.ice-diving.co.uk

17 лет назад
zold
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$15
Все быстро и четко. понадобилось минимальное время на пояснения задачи. спасибо!
Радует продолжающееся сотрудничество. Деловой подход, четкие формулировки.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад

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