Обработать фотографии под размер шаблона сайта

Имеется:

1. дизайн, который нам подходит по всем параметрам

2. несколько сайтов на этом шаблоне, вот пример - www.sot2k.com (на разных страницах - разные картинки - левая сторона, под названием сайта)

3. собственный набор картинок и фотографий по теме (можно взять с главной страницы www.ice-diving.co.uk )

Требуется:

обработать фотографии под размер шаблона и вписать

их в дизайн сайта (левая сторона). сайт www.ice-diving.co.uk