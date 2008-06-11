Творческая задача - сайт

Для Санкт-Петербурга!!!

Срочно необходим дизайн и вёрстка сайта. Желательно в комплексе. Фирма занимается дизайном и отделкой помещений (преимущественно загородных) с использовнием натуральных материалов и эксклюзивных решений. Сайт должен отображать направление деятельности компании, креатив, индивидуальность... стандартные решения не рассмаматриваются. Ссылки на работы обязателно.

С некоторыми нашими работами можно ознакомится здесь http://www.weblancer.net/users/tt-l/portfolio/

Предоплата нерасматривается.