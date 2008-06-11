Нужен простой и оригинальный дизайн для сайта - Биржи статей.
Творческая задача - сайт
Для Санкт-Петербурга!!!
Срочно необходим дизайн и вёрстка сайта. Желательно в комплексе. Фирма занимается дизайном и отделкой помещений (преимущественно загородных) с использовнием натуральных материалов и эксклюзивных решений. Сайт должен отображать направление деятельности компании, креатив, индивидуальность... стандартные решения не рассмаматриваются. Ссылки на работы обязателно.
С некоторыми нашими работами можно ознакомится здесь http://www.weblancer.net/users/tt-l/portfolio/
Предоплата нерасматривается.
Заявки фрилансеров
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