Отрисовать, "откарамелить" готовый дизайн портала

Автопортал

Есть дизайн сайта, есть свёрстанный сайт, как пример.

Нужно "откарамелить" его для финальной вёрстки на DLE

(НО! СТАНДАРНУЮ ТЕМУ ОБРИСОВАННУЮ ДАЖЕ НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ, концепция будет такой, какая есть):

- сделать веб 2.0-ным;

- внести новые пожелания заказчика;

- сделать милым симпатичным для каждодневного использования;

Требования:

- опыт в рисовании порталов;

- "карамельный" опыт - опыт технического дизайна;

- примеры - порталов, "карамели", "карамельных порталов";

- опыт в рисовании макетов глянцевых журналов;

Просьба:

- c "деревянными" работами и опытом, два мазка в "фотошопе" - не беспокойте.

- вся доп. инфа по ай-си-кью - 37 - восемьдесят - 37 - нуль - нуль - 9

- перед тем как писать в аську обязательно отметьтесь тут ссылкой на примеры работ по теме! после чего пишите в аську теме же примерами.

Оплата:

- рассмотрю ваши предложения, как ориентир от 1 500 рублей...

- положительные отзывы путь к предоплате;

!!!а вообще я никому не доверяю, первые результаты и с предоплатой не вопрос!!!

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+ если есть опыт валидной div вёрстки + javascript, то это можно обсудить отдельно;

+ если есть опыт настройки и интеграции на DLE 7.0, то это задание можно обсудить отдельно;

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