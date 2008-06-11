Разработать дизайн медицинского сайта

Нужно разработать в псд дизайн сайта о медицине, в центре нужно расположить большую поискову строку, так же должно быть разработано горизонтальное меню с 5 графами, поиск по 3 критериям, так же должно быть место для дополнительного меню, в блоках. Писать с сроками и бьюджетом. анимация приветствуется