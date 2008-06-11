Приветствую. Есть каталог ссылок http://www.zaistinu.ru/orthodox/ Серединка с самими рубриками каталога - работа встроенного скрипта (вставляется шоткодом), все остальное вокруг - шаблон. Хочется красивый продуманный шаблон. Цветовое решение хотелось бы ...
Разработать дизайн медицинского сайта
Нужно разработать в псд дизайн сайта о медицине, в центре нужно расположить большую поискову строку, так же должно быть разработано горизонтальное меню с 5 графами, поиск по 3 критериям, так же должно быть место для дополнительного меню, в блоках. Писать с сроками и бьюджетом. анимация приветствуется
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Для Санкт-Петербурга!!! Срочно необходим дизайн и вёрстка сайта. Желательно в комплексе. Фирма занимается дизайном и отделкой помещений (преимущественно загородных) с использовнием натуральных материалов и эксклюзивных решений. Сайт должен отображать направление деятельности компании, креатив, индивидуальность... ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт17 лет назад
Автопортал Есть дизайн сайта, есть свёрстанный сайт, как пример. Нужно "откарамелить" его для финальной вёрстки на DLE (НО! СТАНДАРНУЮ ТЕМУ ОБРИСОВАННУЮ ДАЖЕ НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ, концепция будет такой, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Надо зделать дизайн сайта (качественный , оригинальный ) Вот сам сайт www.timewar.ruДизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть наброски сайта http://andrey.abasco.ru/abasco_new/index.html Нужно создать шапку для внутренних страниц сайта размером 960*120 пикс. Вот здесь http://andrey.abasco.ru/abasco_new/kashi/abrikos.html как и на других страницах, она просто обозначенна серым цветом. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Нужен дизайн сайта для стоматологии. Название сайта “Стоматология на Рижской”. В стиле как-нибудь связанном со стилем Рижского вокзала (рядом с ним находится стоматология) в Москве или дома http://www.panoramio.com/photo/2762356 (напротив ...Завершен17 лет назад
Имеется: 1. дизайн, который нам подходит по всем параметрам 2. несколько сайтов на этом шаблоне, вот пример - www.sot2k.com (на разных страницах - разные картинки - левая сторона, под названием сайта) ...Завершен17 лет назад
- $150
Нужен шаблон (дизайн+верстка шаблона) под cms Mambo4523 для готового сайта в стиле городского портала. Дизайн должен быть светлым, тексты хорошо читаемы, желательно масштабируемый (полноэкранный). Подробности при переписке, сайт можно посмотреть по адресу: http://www.gorod-belokuriha.ruЗавершен17 лет назад
Надо из стандартного prosilver нарисовать свой, с сохранением расположения элементов управления и прочего. Все градиенты, значения цветов и прочее я дам. Фактически - требуется знание устройства phpBB3 и тока сверстать. Общее направление ...Завершен17 лет назад
Необходимо сделать дизайн для сайта. Дизайн простой, строгий и красивый, без флеша и наворотов. Личная встреча и обсуждение дизайна – обязательны! Поэтому вы должны проживать в самом красивом городе Киеве:) Обсуждение деталей и окончательной суммы ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад