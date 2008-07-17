Редизайн сайта

Благодарен за разработку дизайна. Работа была выполнена оперативно и качественно. В ходе работы были учтены все пожелания заказчика. Приятно, что Павел строит отношения с заказчиком на доверии - оплата была произведена после сдачи макета, причем без аванса. Работать удобно, т.к. Павел всегда был на связи.