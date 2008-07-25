Дизайн агенства недвижимости Диал

Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю.

дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства:

"Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось".

естесственно, не нужны мыльные пузыри в ванной. Какая-то флешка с интересной анимацией. Жду предложений. Прощу обращаться действительно профессионалов с хорошим портфолио. Не пишите на мыло и в аську. бесит.

Исполнителю отдам фирстиль.