Дизайн агенства недвижимости Диал

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен51 заявка847 просмотров

Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю.

дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства:

"Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось".

естесственно, не нужны мыльные пузыри в ванной. Какая-то флешка с интересной анимацией. Жду предложений. Прощу обращаться действительно профессионалов с хорошим портфолио. Не пишите на мыло и в аську. бесит.

Исполнителю отдам фирстиль.

17 лет назад
sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад
$400
12 дней
Отличный дизайн по ТЗ
Было очень приятно сотрудничать, Удачи!

Заявки фрилансеров

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад

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