Для Санкт-Петербурга!!! Срочно необходим дизайн и вёрстка сайта. Желательно в комплексе. Фирма занимается дизайном и отделкой помещений (преимущественно загородных) с использовнием натуральных материалов и эксклюзивных решений. Сайт должен отображать направление деятельности компании, креатив, индивидуальность... ...
Дизайн агенства недвижимости Диал
Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю.
дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства:
"Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось".
естесственно, не нужны мыльные пузыри в ванной. Какая-то флешка с интересной анимацией. Жду предложений. Прощу обращаться действительно профессионалов с хорошим портфолио. Не пишите на мыло и в аську. бесит.
Исполнителю отдам фирстиль.
Выбранный исполнитель
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