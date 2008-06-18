Дизайн сайта юридической тематики

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок1644 просмотра
#1$

Задача — придумать и нарисовать новый дизайн сайта юридической компании. Сразу хотел бы подчеркнуть, что нам не нужен обыкновенный сайт-визитка, но и портал пока тоже не нужен. Нам нужен оригинальный и красивый дизайн фирмы, которая предлагает свои услуги в области юриспруденции, консалтинга, аудита и т.д.

Хотелось бы видеть светлый дизайн в довольно строгом стиле.

Разделы главной страницы:

- Тендеры;

- Юридические услуги;

- Консалтинговые услуги;

- Аудит и бухгалтерия;

- Контакты.

Для конкурса необходимо представить одну-две страницы, прежде всего, конечно, главную.

Помимо главной страницы, в последствии необходимо будет продумать структуру и нарисовать дизайн основных разделов.

В качестве вводной информации могу сообщить, что данный сайт рассчитан на предпринимателей (российских и иностранных), ведущих свой бизнес в Москве и Московской области. Он не новостной и не аналитический, просто справочная информация о наших возможностях. Компания ищет клиентов, но при этом знает себе цену и с определенными контрагентами принципиально не работает. Основная задача будущего сайта – привлечение через него новых клиентов.

Будущий движок — HostCMS. Сроки довольно ограничены – дизайн нужен как можно быстрее.

Еще раз хотел бы подчеркнуть – это сайт фирмы, которая занимается НЕ только оказанием юридических услуг, а целым комплексом вопросов сопровождения бизнеса и помощи населению.

Информация по оплате: аванс 10 000 рублей за дизайн главной страницы, при подписании договора на проработку всего дизайна сайта (мы территориально находимся в Москве, но немосквичи тоже могут попробовать поучаствовать); остальная сумма 10 000 рублей, после приема всей работы по сайту (в том числе и дизайн баннеров + flash-заставки).

Итого: 20 000 рублей за весь дизайн.

Уважаемые фрилансеры, с нетерпением ждём Ваших работ!

17 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

Победитель конкурса

Createh
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Креативные Технологии (Createh) победил в конкурсе, организованном мной (http://www.weblancer.net/projects/57822.html). Во время конкурса он проявил себя с очень хорошей стороны. Им было предложено несколько вариантов главной страницы и (что стало приятным сюрпризом для меня) не только показал нам сами макеты, но и продумал концепцию сайта, организацию внутренних страниц и расположение блоков информации. Победитель конкурса очень приятный в общении человек и (что редко сейчас встречается) всегда идет на встречу всем пожеланиям заказчика, дополняя и усовершенствуя их. Спасибо Createh за участие. Поздравляю его с победой.
Отличный заказчик. Адекватный. Может внятно объяснить что нужно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Createh
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн агенства недвижимости Диал

    $400

    Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю. дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства: "Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось". ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Творческая задача - сайт

    Для Санкт-Петербурга!!! Срочно необходим дизайн и вёрстка сайта. Желательно в комплексе. Фирма занимается дизайном и отделкой помещений (преимущественно загородных) с использовнием натуральных материалов и эксклюзивных решений. Сайт должен отображать направление деятельности компании, креатив, индивидуальность... ...

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта

    Требуется смена дизайна сайта kandagar.com в соответствии с новым фирменным стилем. Структура сайта остается без изменений, чтобы можно было быстро обновить дизайн. Сайт состоит из верхней/нижней шапок, основного блока и блока ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработать дизайн медицинского сайта

    Нужно разработать в псд дизайн сайта о медицине, в центре нужно расположить большую поискову строку, так же должно быть разработано горизонтальное меню с 5 графами, поиск по 3 критериям, так же должно быть место ...

    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отрисовать, "откарамелить" готовый дизайн портала

    Автопортал Есть дизайн сайта, есть свёрстанный сайт, как пример. Нужно "откарамелить" его для финальной вёрстки на DLE (НО! СТАНДАРНУЮ ТЕМУ ОБРИСОВАННУЮ ДАЖЕ НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ, концепция будет такой, ...

    DLEJavaScript
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Надо зделать дизайн сайта (качественный , оригинальный ) Вот сам сайт www.timewar.ru

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапка для страниц сайта

    $50

    Есть наброски сайта http://andrey.abasco.ru/abasco_new/index.html Нужно создать шапку для внутренних страниц сайта размером 960*120 пикс. Вот здесь http://andrey.abasco.ru/abasco_new/kashi/abrikos.html как и на других страницах, она просто обозначенна серым цветом. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен дизайн сайта для стоматологии

    $400

    Нужен дизайн сайта для стоматологии. Название сайта “Стоматология на Рижской”. В стиле как-нибудь связанном со стилем Рижского вокзала (рядом с ним находится стоматология) в Москве или дома http://www.panoramio.com/photo/2762356 (напротив ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Обработать фотографии под размер шаблона сайта

    Имеется: 1. дизайн, который нам подходит по всем параметрам 2. несколько сайтов на этом шаблоне, вот пример - www.sot2k.com (на разных страницах - разные картинки - левая сторона, под названием сайта) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад