Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю. дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства: "Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось". ...
Дизайн сайта юридической тематики
Задача — придумать и нарисовать новый дизайн сайта юридической компании. Сразу хотел бы подчеркнуть, что нам не нужен обыкновенный сайт-визитка, но и портал пока тоже не нужен. Нам нужен оригинальный и красивый дизайн фирмы, которая предлагает свои услуги в области юриспруденции, консалтинга, аудита и т.д.
Хотелось бы видеть светлый дизайн в довольно строгом стиле.
Разделы главной страницы:
- Тендеры;
- Юридические услуги;
- Консалтинговые услуги;
- Аудит и бухгалтерия;
- Контакты.
Для конкурса необходимо представить одну-две страницы, прежде всего, конечно, главную.
Помимо главной страницы, в последствии необходимо будет продумать структуру и нарисовать дизайн основных разделов.
В качестве вводной информации могу сообщить, что данный сайт рассчитан на предпринимателей (российских и иностранных), ведущих свой бизнес в Москве и Московской области. Он не новостной и не аналитический, просто справочная информация о наших возможностях. Компания ищет клиентов, но при этом знает себе цену и с определенными контрагентами принципиально не работает. Основная задача будущего сайта – привлечение через него новых клиентов.
Будущий движок — HostCMS. Сроки довольно ограничены – дизайн нужен как можно быстрее.
Еще раз хотел бы подчеркнуть – это сайт фирмы, которая занимается НЕ только оказанием юридических услуг, а целым комплексом вопросов сопровождения бизнеса и помощи населению.
Информация по оплате: аванс 10 000 рублей за дизайн главной страницы, при подписании договора на проработку всего дизайна сайта (мы территориально находимся в Москве, но немосквичи тоже могут попробовать поучаствовать); остальная сумма 10 000 рублей, после приема всей работы по сайту (в том числе и дизайн баннеров + flash-заставки).
Итого: 20 000 рублей за весь дизайн.
Уважаемые фрилансеры, с нетерпением ждём Ваших работ!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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