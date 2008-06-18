Дизайн сайта юридической тематики

# 1 — $

Задача — придумать и нарисовать новый дизайн сайта юридической компании. Сразу хотел бы подчеркнуть, что нам не нужен обыкновенный сайт-визитка, но и портал пока тоже не нужен. Нам нужен оригинальный и красивый дизайн фирмы, которая предлагает свои услуги в области юриспруденции, консалтинга, аудита и т.д.

Хотелось бы видеть светлый дизайн в довольно строгом стиле.

Разделы главной страницы:

- Тендеры;

- Юридические услуги;

- Консалтинговые услуги;

- Аудит и бухгалтерия;

- Контакты.

Для конкурса необходимо представить одну-две страницы, прежде всего, конечно, главную.

Помимо главной страницы, в последствии необходимо будет продумать структуру и нарисовать дизайн основных разделов.

В качестве вводной информации могу сообщить, что данный сайт рассчитан на предпринимателей (российских и иностранных), ведущих свой бизнес в Москве и Московской области. Он не новостной и не аналитический, просто справочная информация о наших возможностях. Компания ищет клиентов, но при этом знает себе цену и с определенными контрагентами принципиально не работает. Основная задача будущего сайта – привлечение через него новых клиентов.

Будущий движок — HostCMS. Сроки довольно ограничены – дизайн нужен как можно быстрее.

Еще раз хотел бы подчеркнуть – это сайт фирмы, которая занимается НЕ только оказанием юридических услуг, а целым комплексом вопросов сопровождения бизнеса и помощи населению.

Информация по оплате: аванс 10 000 рублей за дизайн главной страницы, при подписании договора на проработку всего дизайна сайта (мы территориально находимся в Москве, но немосквичи тоже могут попробовать поучаствовать); остальная сумма 10 000 рублей, после приема всей работы по сайту (в том числе и дизайн баннеров + flash-заставки).

Итого: 20 000 рублей за весь дизайн.

Уважаемые фрилансеры, с нетерпением ждём Ваших работ!