Нарисовать город!

Предложите эскиз дизайна сайта. Общий смысл такой: главная страница в виде района города, в котором есть офисное здание, ресторан, коттедж, жилой дом, возможны любые комбинации! Город должен получиться живым, реалистичным, но немного мультяшным, хотя это только пожелания! 

Конкурс эскизов будет в понедельник, дальше договариваемся с победителем, бюджет до 1000 $