Нарисовать город!

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок812 просмотров

Предложите эскиз дизайна сайта. Общий смысл такой: главная страница в виде района города, в котором есть офисное здание, ресторан, коттедж, жилой дом, возможны любые комбинации! Город должен получиться живым, реалистичным, но немного мультяшным, хотя это только пожелания! 

Конкурс эскизов будет в понедельник, дальше договариваемся с победителем, бюджет до 1000 $

17 лет назад
akexer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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