Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю. дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства: "Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось". ...
Дизайн сайта для продажи 3h игр
Nuzhen dizajn sajta dla prodazhi 3h igr po ulu4sheniju pamati.
Sajt dolzhen bit stilnim i solidnim. Budet sostojat iz glavnoj stranici + stranica gde budet otdelnie opisanija igr. l
Iz navorotov nuzhno tolko forma dla otsilki emajlov.
Oplata 400$ esli sajt sdaetsa za nedelui ili menshe.
Rabotaju tolko 4erez skype, poetomu srazu tuda i pishite. Moj nik pmemory. Esli skype nelza proinstalit po kakoj to pri4ine to proshu ne bespokoit i ne slat soobshenija 4erez etot sajt.
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