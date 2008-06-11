Дизайн сайта для продажи 3h игр

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок177 просмотров

Nuzhen dizajn sajta dla prodazhi 3h igr po ulu4sheniju pamati.

Sajt dolzhen bit stilnim i solidnim. Budet sostojat iz glavnoj stranici + stranica gde budet otdelnie opisanija igr. l

Iz navorotov nuzhno tolko forma dla otsilki emajlov.

Oplata 400$ esli sajt sdaetsa za nedelui ili menshe.

Rabotaju tolko 4erez skype, poetomu srazu tuda i pishite. Moj nik pmemory. Esli skype nelza proinstalit po kakoj to pri4ine to proshu ne bespokoit i ne slat soobshenija 4erez etot sajt.

17 лет назад
pmemory
M Ruslans 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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