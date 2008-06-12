Редизайн сайта VSE.BY

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок762 просмотра

Редизайн сайта. Сайт состоит из главной и внутренней страницы. Внутренняя страница повторяет главную на 90% и включает в себя классические элементы: левую и правую колонки (должны быть проработаны все элементы оформления: шрифты, отступы, форматирование абзацев, элементы меню и т.д.). Прористовка внутренних страниц (кроме типовой) за дополнительную плату.

• техническое задание полностью описано в файле.

• текущий дизайн: www.vse.by или www.vse.by/wp/ (вариант наполнения).

• должно получиться что-то наподобие www.servicecopier.ru

Требования к дизайну: легкий, свежий, светлый. Использование (но не преобладание) фирменных цветов: желтый и коричневый и фирменного стиля. Он выражается в ломаной линии (см. оформление магазина, визитки, дисконтной карты), что хорошо видно в.

Стоимость: договорная, высокая /при оценке учтите небольшой объем работ/

Приветствуется: верстка, подключение к движку (например WordPress)

Перспектива: 1) разработка промо-сайта товара; 2) интернет-магазин (аналог www.11.by)

P.S. Предложения в ценовом диапазоне 50-100 у.е. или «сделаю классно» не рассматриваются – нужен очень хороший дизайн. Подробности и детали после выбора исполнителя.

WordPress
17 лет назад
byvseby
Юрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TEHb
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

TEHb
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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