Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю. дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства: "Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось". ...
Поменять шаблон движка facebook clone 1,5
Всем привет! Есть работа! Нужно поменять шаблон движка facebook clone 1,5 под vkontakte.ru ? хочу создать такой сайт как вконтакте нашего города! Если есть вообще предложения по готовым движкам социальных сетей с удовольствием посмотрю! Кто имел работу с такими делами и кто готов пишите 451076270 Проект маленький)))
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Для сайта, работающего на движке WordPress, необходимо разработать и установить эксклюзивную тему (виджет совместимую), а именно создать дизайн и структуру по требованию заказчика. Подробности по аське.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
Надо встроить сервис "автоматический обмен игровой валюты" с этого сайта http://gamedealer.ru/ в этот http://rfsclan.ru картинка в приложенииДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Есть желание переделать существующий интернет-магазин (примерно 10-20 товаров, корзина, обратная связь..) - нужно: * стильный современный дизайн (можно из свежих шаблонов).. * удобную CMS - рассмотрю варианты ...Закрыт17 лет назад
- $400
Nuzhen dizajn sajta dla prodazhi 3h igr po ulu4sheniju pamati. Sajt dolzhen bit stilnim i solidnim. Budet sostojat iz glavnoj stranici + stranica gde budet ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
Хочется суппер пуппер-пустой но красивый дизаин в стиле веб 2.0 CMS будет WP или textpattern Будет сайт-визитка. Рассматриваю предложения только с конкретными примерами web2.0 и ценой. Можете ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $750
Задача — придумать и нарисовать новый дизайн сайта юридической компании. Сразу хотел бы подчеркнуть, что нам не нужен обыкновенный сайт-визитка, но и портал пока тоже не нужен. Нам нужен оригинальный и красивый дизайн фирмы, которая ...Завершен17 лет назад
- $50
Нужно разработать шаблон для Oscommerce vam STS на автомобильную тематикуДизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется смена дизайна сайта kandagar.com в соответствии с новым фирменным стилем. Структура сайта остается без изменений, чтобы можно было быстро обновить дизайн. Сайт состоит из верхней/нижней шапок, основного блока и блока ...Завершен17 лет назад
Нужно разработать в псд дизайн сайта о медицине, в центре нужно расположить большую поискову строку, так же должно быть разработано горизонтальное меню с 5 графами, поиск по 3 критериям, так же должно быть место ...Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт17 лет назад