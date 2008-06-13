Поменять шаблон движка facebook clone 1,5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки159 просмотров

Всем привет! Есть работа! Нужно поменять шаблон движка facebook clone 1,5 под vkontakte.ru ? хочу создать такой сайт как вконтакте нашего города! Если есть вообще предложения по готовым движкам социальных сетей с удовольствием посмотрю! Кто имел работу с такими делами и кто готов пишите 451076270 Проект маленький)))

17 лет назад
ShomaPHP
Php 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Centurion2
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
17 лет назад
$60
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Centurion2
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
17 лет назад

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