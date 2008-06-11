Создание интернет-магазина со стильным дизайном.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок443 просмотра

Есть желание переделать существующий интернет-магазин

(примерно 10-20 товаров, корзина, обратная связь..)

- нужно:

* стильный современный дизайн (можно из свежих шаблонов)..

* удобную CMS - рассмотрю варианты на shop-script или на вашей CMS..

* настройка функциональности под мои запросы

От вас

- примеры сделанных магазинов с вашим дизайном (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- сроки изготовления (дизайн + внедрение в CMS)

- цену (предоплата/полная стоимость)

17 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

art-std
Артем 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

Заявки фрилансеров

art-std
Артем 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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