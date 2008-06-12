Нужен дизайн для городского портала

Задача — придумать и нарисовать новый дизайн сайта юридической компании. Сразу хотел бы подчеркнуть, что нам не нужен обыкновенный сайт-визитка, но и портал пока тоже не нужен. Нам нужен оригинальный и красивый дизайн фирмы, которая ...