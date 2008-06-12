Создать или изменить дизайн блога

# 1 — $

Это будет гламурный молодёжный блог. Резкие черты, стиль – то, что должно отличать этот сайт от других. Формат сайта – блог (текстовая колонка по центру, несколько баннеров по бокам, горизонтальное меню сверху или вертикальное сбоку)

Необходимо сделать эскиз. По эскизу должна быть понятна основная идея, бюджет будет до 500$.

Конкурс эскизов будет проходить в понедельник (16.06.08) и в пятницу (20.06.08).

Примерная идея, которую бы хотелось видеть – на картинке в приложении, можно использовать её в качестве основы.