Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю. дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства: "Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось". ...
Создать или изменить дизайн блога
Это будет гламурный молодёжный блог. Резкие черты, стиль – то, что должно отличать этот сайт от других. Формат сайта – блог (текстовая колонка по центру, несколько баннеров по бокам, горизонтальное меню сверху или вертикальное сбоку)
Необходимо сделать эскиз. По эскизу должна быть понятна основная идея, бюджет будет до 500$.
Конкурс эскизов будет проходить в понедельник (16.06.08) и в пятницу (20.06.08).
Примерная идея, которую бы хотелось видеть – на картинке в приложении, можно использовать её в качестве основы.
Заявки фрилансеров
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