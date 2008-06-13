Доработка действующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок227 просмотров

Есть работающий сайт интернет-магазина, созданный на основе скриптов osCommerce в 2004 году, внутренняя ( скриптовая) структура на 95% отлажена. Главная задача- сделать сайт красивым и доделать остальные 5% в php коде.

icq 432-606-103

PHP
17 лет назад
Georgie
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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