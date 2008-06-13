Красивый. Для автотюнинга в темных тонах. С возможностью вставки своего текста и картинок.
Доработка действующего сайта
Есть работающий сайт интернет-магазина, созданный на основе скриптов osCommerce в 2004 году, внутренняя ( скриптовая) структура на 95% отлажена. Главная задача- сделать сайт красивым и доделать остальные 5% в php коде.
icq 432-606-103
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