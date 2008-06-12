МОлодой, но перспктивный проект на игровую тематику ищет художника для создания шапки НЕДОРОГО! Обращаться в ICQ 284 856 830 или на почту [email protected]
Дизайн авто портала
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ВАМ ТУТ ПИШУТ!
100 - не ограничение - можно и больше БЮДЖЕТ НЕ ОГРАНИЧЕН.
Требуется дизайн авто портала, только дизайн.
Требования:
- опыт в рисовании порталов;
- опыт веб-дизайна от 2-3х лет;
Что надо сделать:
- нарисовать портал в psd - отрисовать примеры всех используемых страниц;
- нарисовать как будет выглядеть сжатый сайт и растянутый (дизайн резиновый);
Как получить заказ:
1. оставить заявку ниже, где указать ссылки на порталы - или дизайн - или рабочие проекты;
2. написать по аське 37-80-37-009, дублируя ссылки;
3. если нет аськи пишите в личку;
Сразу откажу:
- если не заявки;
- если ссылки на порталы;
- если низкий уровень работ;
- комплексные портфолио рассматривать не буду, только ссылки на порталы.
Подробности после сообщения ссылкой на порталы в аську.
Просьба:
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ВАМ ТУТ ПИШУТ!
дополнительно:
- клиенту не нужен обычный ширпотребный дизайн, концепция есть, надо привести всё в Божий вид.
- никаких предоплат до того момента пока мне не понравится набросок.
- ссылку на сайт-концепцию спрашивайте в аське
- ГОТОВЫЕ ДИЗАЙНЫ не нужны, я их рассмотрю в качестве наброска, но ПОКУПАТЬ их я не собираюсь.
- Заказчик строгий, "брею" всех, мультики-пультики и сайты фах без ума сделанные не интересуют.
примеры работ и что должно быть, объясню в аське русским языком
Выбранный исполнитель
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