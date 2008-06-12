Дизайн авто портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок461 просмотр

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ВАМ ТУТ ПИШУТ!

100 - не ограничение - можно и больше БЮДЖЕТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

Требуется дизайн авто портала, только дизайн.

Требования:

- опыт в рисовании порталов;

- опыт веб-дизайна от 2-3х лет;

Что надо сделать:

- нарисовать портал в psd - отрисовать примеры всех используемых страниц;

- нарисовать как будет выглядеть сжатый сайт и растянутый (дизайн резиновый);

Как получить заказ:

1. оставить заявку ниже, где указать ссылки на порталы - или дизайн - или рабочие проекты;

2. написать по аське 37-80-37-009, дублируя ссылки;

3. если нет аськи пишите в личку;

Сразу откажу:

- если не заявки;

- если ссылки на порталы;

- если низкий уровень работ;

- комплексные портфолио рассматривать не буду, только ссылки на порталы.

Подробности после сообщения ссылкой на порталы в аську.

Просьба:

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ВАМ ТУТ ПИШУТ!

дополнительно:

- клиенту не нужен обычный ширпотребный дизайн, концепция есть, надо привести всё в Божий вид.

- никаких предоплат до того момента пока мне не понравится набросок.

- ссылку на сайт-концепцию спрашивайте в аське

- ГОТОВЫЕ ДИЗАЙНЫ не нужны, я их рассмотрю в качестве наброска, но ПОКУПАТЬ их я не собираюсь.

- Заказчик строгий, "брею" всех, мультики-пультики и сайты фах без ума сделанные не интересуют.

примеры работ и что должно быть, объясню в аське русским языком

17 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

art-std
Артем 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

art-std
Артем 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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