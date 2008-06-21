Дизайн страницы без навигации для Ebay-shop'а

Один из самых сильных и самое главное ответственных фрилансеров на проекте! Практически всегда в доступе и можно обсудить накопившиеся вопросы и решения. Очень рад, что через Weblancer познакомился с Николаем. Сейчас запускаю с его участием еще несколько хороших проектов. Рекомендую для серьезных проектов