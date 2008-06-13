Дизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки278 просмотров

Добрый день!

Нужен простой дизайн для сайта, занимающегося консервами.

Пример, который дал клиент - http://www.more-vkusa.com.ua/

Естественно, нужно сделать лучше. Намного лучше.

Разделы сайта:

1. Продукция (каталог продукции)

2. Рецепты

a. Рецепты

b. Полезные советы

c. Хозяйке на заметку

3. Новости

4. Промо

5. Контакты

Флеш – нет

Логотип и сувенирку предоставлю выбранному кандидату.

Стоимость работы = 100 USD

Предоплата возможна ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КИЕВА.

Писать в личку, в ICQ: 360691207 либо на мыло [email protected]

17 лет назад
noxbuz
42 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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