Изменение готового скрипта на php немного изменить скрипт, работа с функцией $data = eregi_replace
Дизайн сайта по обслуживанию предприятий
Необходимо быстро разработать простой дизайн для компании, которая
занимается обслуживанием элитных предприятий и клиентов.
Концепция дизайна:
- только главная страница (без верстки)
- крайне желательно использование расцветок (кр. дерево, темно-вишневый, коньячный, кофейный, сливочный)
- нежелательно использование белого фона
В приложении:
- ТЗ
- тексты
- логотип
- главное меню
Оплата: Webmoney.
Высланные вами варианты дизайна на info |гав-гав| mostrpomo |dot| com значительно ускорят исход тендера.
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