Дизайн шапки

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок741 просмотр
#1$

Уважаемые господа и дамы

Нужно нарисовать или сделать интересный фотоколлаж для шапок.

1) Проект " Шпон"

Тематика сайта продажа натурального шпона из разных пород древесины, используется в мебельной промышленности.

Что такое шпон (veneer - по английски)- можно посмотреть в интернете

шапка будет использоваться на этом шаблоне http://www.joomlart.com/templates_demo.php?template=ja_rochea

Соответственно придерживайтесь формату шапки

Что должно присутствовать в шапке решать Вам - вы творите , тему я надеюсь обрисовал точно

Приз победителю - 100 долларов

2) Проект " Реле"

Тематика сайта продажа реле, автоматов выключателей,вот пример продукции http://www.dold.co.uk/news/index.htm

Вобщем тематика - электроника

Шаблон который будет использоваться на сайте http://www.joomlart.com/templates_demo.php?template=ja_mageia

Приз - 100 долларов

17 лет назад
rsavto
Эдуард 
52 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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