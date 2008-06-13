Дизайн шапки

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Уважаемые господа и дамы

Нужно нарисовать или сделать интересный фотоколлаж для шапок.

1) Проект " Шпон"

Тематика сайта продажа натурального шпона из разных пород древесины, используется в мебельной промышленности.

Что такое шпон (veneer - по английски)- можно посмотреть в интернете

шапка будет использоваться на этом шаблоне http://www.joomlart.com/templates_demo.php?template=ja_rochea

Соответственно придерживайтесь формату шапки

Что должно присутствовать в шапке решать Вам - вы творите , тему я надеюсь обрисовал точно

Приз победителю - 100 долларов

2) Проект " Реле"

Тематика сайта продажа реле, автоматов выключателей,вот пример продукции http://www.dold.co.uk/news/index.htm

Вобщем тематика - электроника

Шаблон который будет использоваться на сайте http://www.joomlart.com/templates_demo.php?template=ja_mageia

Приз - 100 долларов