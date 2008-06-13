Разработка дизайна внутренних страниц сайта

Есть общий дизайн сайта, он остается неизменным. Есть дизайн внутренних страниц сайта - все остается неизменным, необходимо разработать дизайн для внутренних страниц с описаниями услуг. Т.е. оформление блоков (в стиле общего дизайна сайта) текстов с описаниями услуг, внутренней навигации по разделу "Услуги". Т.е. по сути не требуется концептуальное изменение дизайна, а в существующем дизайне разработать оформление текстовых блоков, блоков навигации по разделу (по принципу "Прочие материалы раздела").

ТЗ, ссылка на сайт и прочие материалы высылаю по запросу.