Дизайн сайта туристической тематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки517 просмотров

1. Нужен дизайн сайта на туристическую тематику - psd. Основная творческая нагрузка приходится на:

создание логотипа и фирменного знака,

баннеров (26 штук - большинство статичных), "вписанных" в дизайн сайта,

типографию,

футер.

Никаких чаек, пляжных зонтиков, песка, тяжелых шаблонных шапок.

Расположение блоков и интерфейс готовы.

Количество страниц: главная + около 28-30 внутренних. Внутренние по шаблону с изменением текстового наполнения.

2. Верстка

- кроссбраузерная

- знание javascript обязательно

Называйте цену по 1-ому, 2-ому пунктам. Предоставляйте, пожалуйста, портфолио.

Бюджет ограничен. ТЗ понравившимся кандидатам.

JavaScript
17 лет назад
kcontent
Valentina 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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