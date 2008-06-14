Дизайн сайта туристической тематики

Нужен шаблон эро тематики на дле,есть маленький нюанс,каов он должен быть я сам не знаю,но думаю от ваших предложений,вариантов будет от чего отталкиваться и что-то придумаем.Пишите цены,сроки и сразу портфолию пожалуйста