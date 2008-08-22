Редизайн сайта с обновлением движков

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок481 просмотр

Нужно сделать редизайн нашего сайта ( www.max-apple.ru ) одновременно переход на joomla 1.5 + VM 1.1

Примерное техническое задание:

1. Движок сайта и магазина только те, что указанны

2. Шаблоны сайта должны нормально смотреться в разных броузерах (IE, FF and Safary)

3. Страницы (в том числе и url) должны быть оптимизированны для поисковых систем

4. Дизайн должен быть красивым и функциональным ( дам примеры - хотя самый классный - это www.apple.com )

5. Функционал не меньше, чем сейчас на сайте

6. Хостинг для тестирования я предоставляю (могу дать копию текущего сайта, если это нужно)

7. Любые виды оплаты (в том числеи безопасная)

8. И самое главное - работа должна быть сделанна профессионально. Готов оставить ссылку на Вас, как на разработчика дизайна.

Joomla
17 лет назад
max-apple
Максим 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

dcarvalho
Герман 
27 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$10
3 дня
Работой данной студии в целом доволен. Дизайн, программирование и тд - все в лучшем виде. Правда по срокам растянулось, но главное - результат есть !
Грамотная постановка задачи, Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

dcarvalho
Герман 
27 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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