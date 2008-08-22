Редизайн сайта с обновлением движков

Нужно сделать редизайн нашего сайта ( www.max-apple.ru ) одновременно переход на joomla 1.5 + VM 1.1

Примерное техническое задание:

1. Движок сайта и магазина только те, что указанны

2. Шаблоны сайта должны нормально смотреться в разных броузерах (IE, FF and Safary)

3. Страницы (в том числе и url) должны быть оптимизированны для поисковых систем

4. Дизайн должен быть красивым и функциональным ( дам примеры - хотя самый классный - это www.apple.com )

5. Функционал не меньше, чем сейчас на сайте

6. Хостинг для тестирования я предоставляю (могу дать копию текущего сайта, если это нужно)

7. Любые виды оплаты (в том числеи безопасная)

8. И самое главное - работа должна быть сделанна профессионально. Готов оставить ссылку на Вас, как на разработчика дизайна.