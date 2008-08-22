Необходимо разработать дизайн сайта для транспортной компании (грузоперевозки, продажа грузовиков и полуприцепов).
Редизайн сайта с обновлением движков
Нужно сделать редизайн нашего сайта ( www.max-apple.ru ) одновременно переход на joomla 1.5 + VM 1.1
Примерное техническое задание:
1. Движок сайта и магазина только те, что указанны
2. Шаблоны сайта должны нормально смотреться в разных броузерах (IE, FF and Safary)
3. Страницы (в том числе и url) должны быть оптимизированны для поисковых систем
4. Дизайн должен быть красивым и функциональным ( дам примеры - хотя самый классный - это www.apple.com )
5. Функционал не меньше, чем сейчас на сайте
6. Хостинг для тестирования я предоставляю (могу дать копию текущего сайта, если это нужно)
7. Любые виды оплаты (в том числеи безопасная)
8. И самое главное - работа должна быть сделанна профессионально. Готов оставить ссылку на Вас, как на разработчика дизайна.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов63 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать шаблон для DLE 7.0 ICQ 331102648Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть работающий сайт интернет-магазина, созданный на основе скриптов osCommerce в 2004 году, внутренняя ( скриптовая) структура на 95% отлажена. Главная задача- сделать сайт красивым и доделать остальные 5% в php коде. ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Красивый. Для автотюнинга в темных тонах. С возможностью вставки своего текста и картинок.Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $100
Есть общий дизайн сайта, он остается неизменным. Есть дизайн внутренних страниц сайта - все остается неизменным, необходимо разработать дизайн для внутренних страниц с описаниями услуг. Т.е. оформление блоков (в стиле общего дизайна сайта) текстов с ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо быстро разработать простой дизайн для компании, которая занимается обслуживанием элитных предприятий и клиентов. Концепция дизайна: - только главная страница (без верстки) - крайне желательно использование расцветок (кр. дерево, ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Изменение готового скрипта на php немного изменить скрипт, работа с функцией $data = eregi_replaceДизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $200
Уважаемые господа и дамы Нужно нарисовать или сделать интересный фотоколлаж для шапок. 1) Проект " Шпон" Тематика сайта продажа натурального шпона из разных пород древесины, используется в мебельной ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Нужен простой дизайн для сайта, занимающегося консервами. Пример, который дал клиент - http://www.more-vkusa.com.ua/ Естественно, нужно сделать лучше. Намного лучше. Разделы сайта: ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт17 лет назад
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ВАМ ТУТ ПИШУТ! 100 - не ограничение - можно и больше БЮДЖЕТ НЕ ОГРАНИЧЕН. Требуется дизайн авто портала, только дизайн. Требования: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад