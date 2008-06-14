Дизайн для 2 сайтиков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок655 просмотров

Дизайн для 2х сайтиков - очень простой и лаконичный.

Структура сайтов - одинаковая, практически нужны вариации на одну тему.

Дизайн нужен в PSD.

Порезка и верстка - не нужны.

В дизайне обоих нужен минимализм, четкость, 2-3 цвета, ненавязчивость.

По предоплате работать не буду, оплата по факту через безопасную сделку.

Пожалуйста, указывайте в предложениях - сроки и стоимость работ.

Обязательное требование : наличие портфолио и отзывов.

Жду с нетерпением сроки и стоимость.

17 лет назад
mirrori
Илона 
55 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

InternalVoice
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

InternalVoice
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад

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