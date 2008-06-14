# 1 — $

Требуется создать дизайн сайта для шоу команды Sweet BearS. (Стриптиз, акробатическое шоу, огненное шоу.)

Сразу рассказываю схему работы:

1) Вы присылаете мне на почту эскиз.(можно небольшой, должен быть виден замысел) и номер счета по которому будет производиться оплата. Если эскиз "засчитан", на счет переводиться 50% аванс.

2) Я высылаю вам фото материал, и жду от вас сверстанного макета. После этого оплата 100%.

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Еще несколько слов по поводу задачи: Сайт должен быть информационно/промо. Т.е: Например на главной странице будет расположена небольшая презентация(предусмотреть стрелочки "вперед" "назад"). В целом все разделы будут по этому принципу (Так что стрелочки должны быть явно заметны и вписаны в дизайн) Предполагаемая оплата 15-20 тыс рублей (зависит от вашего уровня.)

Пишите стразу на [email protected] т.к. сюда вероятно больше заглядывать не буду.

P.s. В случае если все будет здорово, у меня есть еще две знакомые команды, с которыми мы сотрудничаем, которые тоже подошли к тому, что им нужен сайт.

Пожалуйста! Пишите только со своего ящика мне на почту!