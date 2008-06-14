Дизайн для 3 фотосайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок414 просмотров

Дизайн для 3 фотосайтов.

Хотелось бы чего-то нестандартного - свои идеи есть, естественно поделюсь.

Дизайн нужен простой, но оригинальный, с настроением и запоминающийся.

Предложения перерисовать для меня чужой готовый сайт мне не нравятся и я их принимать не буду.

Требования:

1. наличие портфолио и отзывов - обязательно.

2. если некиевляне - только безопасная сделка.

преимущество при выборе будет отдаваться киевлянам.

Жду с нетерпением сроки и стоимость.

17 лет назад
mirrori
Илона 
55 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

InternalVoice
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
Не рекомендую. Проект завалил. Деньги, полученные в качестве предоплаты, не вернул.
Я, Вакуленко Дмитрий, выполнял заказ для Илоны Крыжановской. Первым этапом был дизайн (конечный результат - растровая картинка). Договорились за сумму 100 $. Дизайн был мной выполнен, и она его оплатила. Я предоставил на выходе картинку в масштабе 1:1 и она была одобрена. Далее пошел разговор за верстку. Было решено делать верстку блочно в рамках WEB 2.0, strict, резина, кроссбраузерно под 20-30 браузеров оптимизировав под ширину 1024 пкс. Изначально их первый программист вообще сказал, что блочно делать только оформление, а вывод движка моделировать таблицами, но я пошел дальше и сделал блочно все. Сумма верстки 5-ти различных страниц составила 100 $. Задача по верстке была поставлена в пятницу днем. А теперь, как ситуация разворачивалась дальше... Верстку сдал в среду, т.е. верстал 3 дня (за минусом выходных, разумеется), после чего получил грандиозный скандал. Ввиду такого агрессивного поведения со стороны Илоны я отказался полностью от оплаты за верстку, т.е. выполнил ее абсолютно бесплатно, после чего еще доводил верстку с их вторым программистом. Потом снова связался с Илоной и получил второй скандал по поводу того, что верстка по ширине не влазит и плывет. Это мне показалось очень странным, т.к. я проверил в 6-ти основных браузерах на ширине 1024 и 1280 пкс. В доказательство своих слов Илона мне прислала скриншот в ширине 1024 пкс, где по ее мнению плывет сайт и знаете что я там увидел? Скриншот представлял из себя окно браузера с открытым сайтом, но! Но там было меню в две строки, куча левых установленных тулбаров, панель задач в две строки и открытая боковая панель браузера на 200 пкс в ширину(!), т.е. рабочего пространства там оставалось примерно 800 х 500 пкс! Попытавшись объяснить ситуацию Илоне я получил истеричные обвинения в моей некомпетентности и недобросовестности, после чего я попал сразу в игнор и в черный список без дальнейшего разъяснения ситуаций с ее стороны. А теперь уважаемые господа, итог: Я получил массу негативных впечатлений, открытую ей ветку форума в доказательство ее "правоты", два(!) негативных отзыва от нее за один проект на веблансере, претензию в арбитраж на вебмани (с пометками "не хотел возвращать деньги и не хотел исправлять", хотя такого и в помине не было) и все это учитывая тот факт, что верстку я ей сделал абсолютно бесплатно! Делаем выводы... Смотрим http://weblancer.net/forum/themes/6720.html?page=1

Заявки фрилансеров

InternalVoice
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад

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