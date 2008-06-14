Дизайн для 3 фотосайтов.

Хотелось бы чего-то нестандартного - свои идеи есть, естественно поделюсь.

Дизайн нужен простой, но оригинальный, с настроением и запоминающийся.

Предложения перерисовать для меня чужой готовый сайт мне не нравятся и я их принимать не буду.

Требования:

1. наличие портфолио и отзывов - обязательно.

2. если некиевляне - только безопасная сделка.

преимущество при выборе будет отдаваться киевлянам.

Жду с нетерпением сроки и стоимость.