Требуется дизайн личного портфолио программиста. Моего портфолио.

В дизайне минимализм, четкость. 2-3 цвета. Как идея - мой логотип, оса. Или предложите свою. Идея - это главное.

Никакой предоплаты, пока не увижу хотя бы набросков дизайна. Не забывайте указывать цену.

Отзывы, рейтинг, ваше портфолио - большой плюс.

Если сработаемся - дальше будет еще много заказов на дизайн, лого, фирменный стиль.