Требуется создать дизайн сайта для шоу команды Sweet BearS. (Стриптиз, акробатическое шоу, огненное шоу.) Сразу рассказываю схему работы: 1) Вы присылаете мне на почту эскиз.(можно небольшой, должен быть виден замысел) и номер счета ...
Дизайн личного портфолио
Требуется дизайн личного портфолио программиста. Моего портфолио.
В дизайне минимализм, четкость. 2-3 цвета. Как идея - мой логотип, оса. Или предложите свою. Идея - это главное.
Никакой предоплаты, пока не увижу хотя бы набросков дизайна. Не забывайте указывать цену.
Отзывы, рейтинг, ваше портфолио - большой плюс.
Если сработаемся - дальше будет еще много заказов на дизайн, лого, фирменный стиль.
Заявки фрилансеров
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