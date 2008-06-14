Нужен шаблон сайта для информационного агентства под DLE 7.0 Логика размещения контента в средней колонке как на http://volgapolitinfo.ru/ Вид деятельности и лого нужно брать на http://tomsk.sibrating.ru/ Нужна еще колонка с ...
Создание сайта
Ищем дизайнера для создания дизайна сайта.
Тематика проекта гидравлические подъёмные столы.
Предпологаемый объём работ:
1. Работы по созданию дизайн-макета сайта
1.2 Разработка дизайн-макета главной и внутренной страницы
1.3 Верстка макета
Приветствуется возможность живой встречи для обсуждения работы над проектом
Заявки фрилансеров
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