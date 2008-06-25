Шаблон для DLE 7.0

Нужен шаблон сайта для информационного агентства под DLE 7.0

Логика размещения контента в средней колонке как на http://volgapolitinfo.ru/

Вид деятельности и лого нужно брать на http://tomsk.sibrating.ru/

Нужна еще колонка с фоторепортажем ну типа как на http://obzor.westsib.ru/

Нужен поиск по сайту

По бокам стандартные блоки на подобие как на DLE 7.0 и место под рекламу

Ну или рассмотрю ваши варианты. Надо легко и достойно.

На безконкретие не отвечу.