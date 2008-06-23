Создать шаблон для DLE по имеющемуся дизайну

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок215 просмотров

Что требуется сделать:

Полностью сверстать шаблон для DLE 7.0 по заданному дизайну из PSD-файла.

Общий дизайн - прост до ужаса. Header сайта и footer предоставляются.

Схема HTML верстки главной страницы предоставляется.(то как должна быть)

! максимально Табличная верстка!

! шаблон под 800px (никаких "резиновых" таблиц), ничего не должно рассплываться!

! всё блоки оформляются в едином стиле

! все стили в CSS - пишутся на английском языке (например: table_borber_left), обязательно каментарии.

! Header и Footer сайта находятся в отдельных таблицах

по вопросам - обязательно обращайтесь, если что то я не так объяснил...

оплата производит через Yandex.Деньги

Всем желающим высылается preview требуемых работ, для оценки своих возможностей, что ускорит работу и прочее....

CSSDLEHTML
17 лет назад
Schiller22
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$80
2 дня
Работу сделал быстро и качественно, благодаря правильным и полным коментариям всей своей работы мелкие дороботки под свои нужды были легко исправленны своими силами.
Грамотный заказчик, умеет четко сформулировать цели и задачи проекта, что делает работу легкой и приятной. Если все подытожить, то можно сделать вывод - работать одно удовольствие. С оплатой проблем не возникло.

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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