Требуется нарисовать дизайн интернет магазина - в формате psd. Скрипт shopcms. Лучше, если есть опыт именно под этот скрипт.
Создать шаблон для DLE по имеющемуся дизайну
Что требуется сделать:
Полностью сверстать шаблон для DLE 7.0 по заданному дизайну из PSD-файла.
Общий дизайн - прост до ужаса. Header сайта и footer предоставляются.
Схема HTML верстки главной страницы предоставляется.(то как должна быть)
! максимально Табличная верстка!
! шаблон под 800px (никаких "резиновых" таблиц), ничего не должно рассплываться!
! всё блоки оформляются в едином стиле
! все стили в CSS - пишутся на английском языке (например: table_borber_left), обязательно каментарии.
! Header и Footer сайта находятся в отдельных таблицах
по вопросам - обязательно обращайтесь, если что то я не так объяснил...
оплата производит через Yandex.Деньги
Всем желающим высылается preview требуемых работ, для оценки своих возможностей, что ускорит работу и прочее....
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