Создать шаблон для DLE по имеющемуся дизайну

Что требуется сделать:

Полностью сверстать шаблон для DLE 7.0 по заданному дизайну из PSD-файла.

Общий дизайн - прост до ужаса. Header сайта и footer предоставляются.

Схема HTML верстки главной страницы предоставляется.(то как должна быть)

! максимально Табличная верстка!

! шаблон под 800px (никаких "резиновых" таблиц), ничего не должно рассплываться!

! всё блоки оформляются в едином стиле

! все стили в CSS - пишутся на английском языке (например: table_borber_left), обязательно каментарии.

! Header и Footer сайта находятся в отдельных таблицах

по вопросам - обязательно обращайтесь, если что то я не так объяснил...

оплата производит через Yandex.Деньги

Всем желающим высылается preview требуемых работ, для оценки своих возможностей, что ускорит работу и прочее....