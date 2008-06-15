Дизайн Интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок286 просмотров

Требуется нарисовать дизайн интернет магазина - в формате psd.

Скрипт shopcms.

Лучше, если есть опыт именно под этот скрипт.

17 лет назад
seoss
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для браузерной игры

    $100

    Необходимо создать дизайн браузерной игры в стиле фэнтези... оформление по большому счету на ваше усмотрение, но небольшое ТЗ все же есть...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $25

    Нужен Дизайн главной страницы сайта, дизайн нужен всего лишь в картинке. Подробнее ICQ 450-540-046

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта

    $250

    Ищем дизайнера для создания дизайна сайта. Тематика проекта гидравлические подъёмные столы. Предпологаемый объём работ: 1. Работы по созданию дизайн-макета сайта 1.2 Разработка дизайн-макета главной и внутренной страницы 1.3 Верстка макета ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шаблон для DLE 7.0

    $100

    Нужен шаблон сайта для информационного агентства под DLE 7.0 Логика размещения контента в средней колонке как на http://volgapolitinfo.ru/ Вид деятельности и лого нужно брать на http://tomsk.sibrating.ru/ Нужна еще колонка с ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для 2 сайтиков

    Дизайн для 2х сайтиков - очень простой и лаконичный. Структура сайтов - одинаковая, практически нужны вариации на одну тему. Дизайн нужен в PSD. Порезка и верстка - не нужны. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для 3 фотосайтов

    Дизайн для 3 фотосайтов. Хотелось бы чего-то нестандартного - свои идеи есть, естественно поделюсь. Дизайн нужен простой, но оригинальный, с настроением и запоминающийся. Предложения перерисовать для меня чужой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн личного портфолио

    Требуется дизайн личного портфолио программиста. Моего портфолио. В дизайне минимализм, четкость. 2-3 цвета. Как идея - мой логотип, оса. Или предложите свою. Идея - это главное. Никакой предоплаты, пока ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад