$100
Требуется нарисовать дизайн интернет магазина - в формате psd. Скрипт shopcms. Лучше, если есть опыт именно под этот скрипт.
Дизайн сайтов9 заявок
Закрыт
16 лет назад
Требуется нарисовать дизайн интернет магазина - в формате psd. Скрипт shopcms. Лучше, если есть опыт именно под этот скрипт.
Необходимо, чтобы пользователь вводил данные в форму на Веб странице, и затем формировался файл WORD или Excel (предпочтительнее). Причем, пользователь должен получить этот файл сразу же, и админостратор также должен получить такой файл. Важно исключить ошибки при ...