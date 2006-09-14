seoss

Гость seoss

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт заказа

    Необходимо, чтобы пользователь вводил данные в форму на Веб странице, и затем формировался файл WORD или Excel (предпочтительнее). Причем, пользователь должен получить этот файл сразу же, и админостратор также должен получить такой файл. Важно исключить ошибки при ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад