Дизайн сайта для ресторана

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки553 просмотра

Добрый день!

Нужен дизайн сайта для ресторана. в революционно-советском стиле.

Требование к сайту:

1. Дизайн – обязательно выдержан в советском стиле, с использованием советской символики, советских революционных плакатов.

2. Технические данные – чтобы легко открывался, не был загружен

3. Читабельные шрифты в нашем стиле

Возможность скачивать пользователям с нашего сайта музыку, картинки советские, символику.

Материал для работы имеется, частично.

http://www. banketov. ru/ - примерный уровень работы.

17 лет назад
srjab
Alexandr 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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