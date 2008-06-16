Установлено 6 сайтов с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть ...
Дизайн сайта для ресторана
Добрый день!
Нужен дизайн сайта для ресторана. в революционно-советском стиле.
Требование к сайту:
1. Дизайн – обязательно выдержан в советском стиле, с использованием советской символики, советских революционных плакатов.
2. Технические данные – чтобы легко открывался, не был загружен
3. Читабельные шрифты в нашем стиле
Возможность скачивать пользователям с нашего сайта музыку, картинки советские, символику.
Материал для работы имеется, частично.
http://www. banketov. ru/ - примерный уровень работы.
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