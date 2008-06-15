Шаблон электронной книги

ПРОЕКТ ЗАКРЫТ - всем спасибо!

Необходим ряд шаблонов электронной книги. Только графика - никаких надписей и записей !!!!

Подробности после согласования цены и сроков -

Желательно - просмотр образцов, обширное парфолио не предлагать.

Письма как на эл.почту, так и в приват типа - обращайтесь сделаю, большой опыт, пишите оговорим - БЛЕФ! И прочтению не подлежат. Только конкретика! Например: шаблон (прилагается) вам будет стоить - ** WMZ или что - то такого

Эл.почта - [email protected]