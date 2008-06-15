Нужно нарисовать "шапку" для сайта, есть дизайн на основе шаблона: http://osc3.template-help.com/drupal_19511/ не устраивает только шапка... Сайт будет посвящен продаже резинотехнических изделий. Интересуют сроки, стоимость.
Шаблон электронной книги
ПРОЕКТ ЗАКРЫТ - всем спасибо!
Необходим ряд шаблонов электронной книги. Только графика - никаких надписей и записей !!!!
Подробности после согласования цены и сроков -
Желательно - просмотр образцов, обширное парфолио не предлагать.
Письма как на эл.почту, так и в приват типа - обращайтесь сделаю, большой опыт, пишите оговорим - БЛЕФ! И прочтению не подлежат. Только конкретика! Например: шаблон (прилагается) вам будет стоить - ** WMZ или что - то такого
Эл.почта - [email protected]
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