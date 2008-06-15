Нужно 6 шаблонов под джумлу.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок202 просмотра

Установлено 6 сайтов с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть в сети не устраивают. Нужно 100% ширины и главное что бы были легкие на взгляд. Оставляйте свои контакты все детали обгоорим в аське или в личке. Цена указана за 6 сайтов - то есть 6 шаблонов.

Joomla
17 лет назад
kewlman
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mbippl
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

mbippl
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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