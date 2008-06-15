Нужно 6 шаблонов под джумлу.

Установлено 6 сайтов с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть в сети не устраивают. Нужно 100% ширины и главное что бы были легкие на взгляд. Оставляйте свои контакты все детали обгоорим в аське или в личке. Цена указана за 6 сайтов - то есть 6 шаблонов.