Разобраться с прозрачностью png картинки в IE

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Завершен2 заявки202 просмотра

Есть сайт, показывается как надо и FF и Опере, но глючит прозрачность шапки в ИЕ 6.0

Цель: пошаманить и добиться правильного отображения прозрачности во всех 3 браузерах.

17 лет назад
ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Вроде бы и простая работа, но как всегда вылезают по ходу различные геморои и было очень приятно что исполнитель без проблем с ней справился! Рекомендую!
Хороший заказчик, что делать ясно, оперативно провернули дело.

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vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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