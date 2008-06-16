Дизайн сайта и логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт47 заявок585 просмотров

Добрый день,

По сабжу:

нужен дизайн сайта и лого компании, направлениями деятельности которой является:

• Услуги разработки

• Услуги автоматизации

• Услуги ИТ-конслатинга

Сообщение для логотипа :

• все сложное с нами теперь просто

• наша специализация решать ваши проблемы

• мы говорим на понятном вам языке

Логотип должен быть легким для восприятия, никакой напыщенности и никаких острых объемных металлических фигур, шестеренок и прочего черствого мусора.

Сайт должен быть выполнен на белом фоне, минимум текста и максимум информативности. Приветствуется НЕ использование острых углов в элементах дизайна. Приветствуется цветовое кодирование (в меру), а также светлые тона. Основная идея в том, что дизайн доносит до клиента наше отношение к решениям нами его проблем (легко и непринужденно=)), а качество контента говорит о нашей компетенции. Часть контента на сайте предполагается выводить в виде схем. На сайте приветствуется использование web 2.0 технологий и типологий элементов, минимум флеша (использование в баннере возможно, использование в качетсве элементов управления меню - нет).

Заинтересованных прошу 410886406, дам примерную структуру сайта в ответ на ообщение, содержащее ориентировочные стоимость и сроки

Федор

17 лет назад
fedor_a
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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