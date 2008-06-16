Установлено 6 сайтов с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть ...
Дизайн сайта и логотип
Добрый день,
По сабжу:
нужен дизайн сайта и лого компании, направлениями деятельности которой является:
• Услуги разработки
• Услуги автоматизации
• Услуги ИТ-конслатинга
Сообщение для логотипа :
• все сложное с нами теперь просто
• наша специализация решать ваши проблемы
• мы говорим на понятном вам языке
Логотип должен быть легким для восприятия, никакой напыщенности и никаких острых объемных металлических фигур, шестеренок и прочего черствого мусора.
Сайт должен быть выполнен на белом фоне, минимум текста и максимум информативности. Приветствуется НЕ использование острых углов в элементах дизайна. Приветствуется цветовое кодирование (в меру), а также светлые тона. Основная идея в том, что дизайн доносит до клиента наше отношение к решениям нами его проблем (легко и непринужденно=)), а качество контента говорит о нашей компетенции. Часть контента на сайте предполагается выводить в виде схем. На сайте приветствуется использование web 2.0 технологий и типологий элементов, минимум флеша (использование в баннере возможно, использование в качетсве элементов управления меню - нет).
Заинтересованных прошу 410886406, дам примерную структуру сайта в ответ на ообщение, содержащее ориентировочные стоимость и сроки
Федор
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