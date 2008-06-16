2 шаблона на Joomla+Virtuemart

Часто нужны шаблоны под Joomla+Virtuemart...

Что нужно сейчас:

1. есть работающий магазин, там есть шаблон, который развивался и корежился вместе с ростом магазина. нужно его выправить, облагородить и чтобы он нормально работал на разных разрешениях/браузерах

2. шаблон для магазина под англоязычный сегмент

везде под шаблонами я понимаю:

1. собственно, сам шаблон под Joomla

2. страничка шаблона под Virtuemart - browse_1.php

Что не нужно:

1. предлагать сделать макет. интересуют только шаблоны под ключ!

2. грузить меня вашими взаимоотношениями с подрядчиками...мне нужен конечный результат, если вы часть работ передаете подрядчикам, это ваш риск.