Установлено 6 сайтов с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть ...
Дизайн + верстка
Сайт простой, фактически 1 страница, интересует целиком готовый сайт, тоесть на выходе html (даже без логотипа, место лого просто заглушка) + 1 скрипт формы заказа (простой)
Аналог
разделы на сайты, причем анонсы их на главной (свежие работы)
Наши клиенты (листинг клиентов, по 10 на страницу с возможностью просмотреть информацию о каждом + картинка)
Статьи (листинг статей, по 10 с возможность просмотреть каждую)
Заказать (открывается форма заказа с полями ФИО, Телефон, e-mail, ICQ, Адрес сайта, форма заказа, каптча)
На главной будет 3 новости, вводный текст + контакты, фактически те же блоки что на сайте указанном выше кроме сервисов.
Возможность посмотреть информацию о всех клиентах, а также посмотреть полную информацию о каждом, скриншот + текст.
Сайт посвящен только услуге по оптимизации сайтов, никаких других услуг. Контактные данные на всех страницах.
Никаких CMS все на html под 1024*768 для всех браузеров, все меняем руками в последствии, потому верстка с комментариями.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $2500
Уважаемые господа, дизайнеры! Чтобы как-то разобраться с поступившими предложениями и сократить переписку, и подробно расписываю требования к проекту, которые нужно выдержать. ВНИМАНИЕ: Новая формулировака задачи - в прикрепленном файле! Расчет ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт17 лет назад
Часто нужны шаблоны под Joomla+Virtuemart... Что нужно сейчас: 1. есть работающий магазин, там есть шаблон, который развивался и корежился вместе с ростом магазина. нужно его выправить, облагородить и чтобы он нормально ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
- $150
Необходимо сделать редизайн сайта, тоесть создать новый легкий и не убитый дизайн. Интересует стоимость работы так как бюджет ограничен, и по возможности ваше портфолио.Закрыт17 лет назад
- $100
Нужен дизайн для wordpress. Натягивать на движок буду сам, от вас только нарисованный и сверстанный шаблон. Основная работа - шапка, меню однотипное простое. Идеи есть по дизайну, также предоставлю образцы подобных блогов.Завершен17 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн сайта о медицине на Битрикс. Требуются сертифицированные специалисты. От вас нужна ссылка на портфолио и сертификаты.Завершен17 лет назад
Добрый день, По сабжу: нужен дизайн сайта и лого компании, направлениями деятельности которой является: • Услуги разработки • Услуги автоматизации • Услуги ИТ-конслатинга Сообщение для логотипа : ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Добрый день! Нужен дизайн сайта для ресторана. в революционно-советском стиле. Требование к сайту: 1. Дизайн – обязательно выдержан в советском стиле, с использованием советской символики, советских революционных плакатов. 2. Технические данные – ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт, показывается как надо и FF и Опере, но глючит прозрачность шапки в ИЕ 6.0 Цель: пошаманить и добиться правильного отображения прозрачности во всех 3 браузерах.Завершен17 лет назад
ПРОЕКТ ЗАКРЫТ - всем спасибо! Необходим ряд шаблонов электронной книги. Только графика - никаких надписей и записей !!!! Подробности после согласования цены и сроков - Желательно - просмотр образцов, обширное ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад