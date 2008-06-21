Дизайн + верстка

Сайт простой, фактически 1 страница, интересует целиком готовый сайт, тоесть на выходе html (даже без логотипа, место лого просто заглушка) + 1 скрипт формы заказа (простой)

Аналог

http://www.miralab.ru/

разделы на сайты, причем анонсы их на главной (свежие работы)

Наши клиенты (листинг клиентов, по 10 на страницу с возможностью просмотреть информацию о каждом + картинка)

Статьи (листинг статей, по 10 с возможность просмотреть каждую)

Заказать (открывается форма заказа с полями ФИО, Телефон, e-mail, ICQ, Адрес сайта, форма заказа, каптча)

На главной будет 3 новости, вводный текст + контакты, фактически те же блоки что на сайте указанном выше кроме сервисов.

Возможность посмотреть информацию о всех клиентах, а также посмотреть полную информацию о каждом, скриншот + текст.

Сайт посвящен только услуге по оптимизации сайтов, никаких других услуг. Контактные данные на всех страницах.

Никаких CMS все на html под 1024*768 для всех браузеров, все меняем руками в последствии, потому верстка с комментариями.