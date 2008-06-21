Дизайн + верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок253 просмотра

Сайт простой, фактически 1 страница, интересует целиком готовый сайт, тоесть на выходе html (даже без логотипа, место лого просто заглушка) + 1 скрипт формы заказа (простой)

Аналог

http://www.miralab.ru/

разделы на сайты, причем анонсы их на главной (свежие работы)

Наши клиенты (листинг клиентов, по 10 на страницу с возможностью просмотреть информацию о каждом + картинка)

Статьи (листинг статей, по 10 с возможность просмотреть каждую)

Заказать (открывается форма заказа с полями ФИО, Телефон, e-mail, ICQ, Адрес сайта, форма заказа, каптча)

На главной будет 3 новости, вводный текст + контакты, фактически те же блоки что на сайте указанном выше кроме сервисов.

Возможность посмотреть информацию о всех клиентах, а также посмотреть полную информацию о каждом, скриншот + текст.

Сайт посвящен только услуге по оптимизации сайтов, никаких других услуг. Контактные данные на всех страницах.

Никаких CMS все на html под 1024*768 для всех браузеров, все меняем руками в последствии, потому верстка с комментариями.

HTML
17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

lollipopart
Дима 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Добросовестный работодатель, оплата вся по графику, никаких задержек. Буду рад с ним сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

lollipopart
Дима 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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