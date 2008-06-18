Квартира и офис

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок310 просмотров

Проект – задумка: показать обратную сторону пиар, как это делается, как фильмы снимаются…

Проект будет богат информацией и разделами.

1 часть – официальная

2 часть – утилитарная

Сайт состоит из двух частей - надо сделать 2 дизайна двух страниц: официальная и утилитарная.

1 часть.

Дизайн – офисное помещение. Нужно не рисовать единую картину офиса, нужно передать атмосферу офиса, используя отдельные картинки-фотки офисных деталей( лампочки, светильники – hi tech). Заодно отдельные предметы офиса будут разделами (список раздело см. ниже).

Цвета – светлые тона, современные, стальные.

Перечисляю разделы:

1. «Ищу пару – галерея потерянных перчаток и варежек».

2. «Народное кино»…

3. Галерея участников проекта (биография, фото, профессиональные воспоминания…)

4. «Домовая книга» - полезные фильмы – полезные советы, слайд-шоу.

5. Некие фотогалереи.

6. Рассказы, тексты, байки, например, каскадерские байки.

7. Конкурс для посетителей сайта

8. «Стучите и Вам откроется». Как работники «стучат» на своих работодателей через этот раздел, что работодатели не сертифицируют рабочие места и не соблюдают технику безопасности.

2 часть.

Дизайн – старая питерская коммуналка, старые фотографии, грязные темные рваные обои, старая мебель. В фильме «Ночной дозор» - начало как раз в подобной коммунальной квартире…Нужно не рисовать единую картину квартиры, нужно передать атмосферу коммуналки, используя отдельные картинки-фотки (торшеры, чашки, скатерть и т.д.) Атмосфера старой комнаты, но очень уютной, теплой, дружественной.

Цвета – соответствующие: грязные, но теплые. Также детали интерьера будут разделами меню.

Перечисляю разделы:

1. Ответ на вопрос «Почему Роман Абрамович купил именно футбольный клуб «Челси»???»

2. Страница про гольф

3. Про TV.

4. «Приглашаем принять участие в проектах…»

• «Сто лет как один день»

• Документальный сериал о привычках, культуре, обычаях каждого народа.

• + под все проекты в данном разделе будут форумы.

5. Путешествия по миру.

6. «Чудики» - народные умельцы/изобретатели.

7. Экологический проект «Синяя корова».

8. Примеры и результаты наших работ.

9. «Всё о косметике» (рекламные) – «поваренная книга о косметике».

10. Контакты.

11. Вакансии.

12. Сдача в аренду оборудования/ договорные работы.

13. Прайс на некоторые виды наших работ.

14. Альтернативная выставка – для тех, у кого нет денег принять участие в выставке, а есть, что показать.

Написала много + по наполнению тоже, чтобы иметь представление, о чем сайт будет.

17 лет назад
Volkova_Irina
Ирина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$150
Очень довольна работой дизайнера. За короткий срок сумела понять задание и выразить его очень творчески, необычно. Креативный подход к работе. Смелость в выражении мысли и идей. Очень довольна, всем рекомендую, кто хочет получить креативный, смелый дизайн.

Заявки фрилансеров

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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