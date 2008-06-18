Установлено 6 сайтов с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть ...
Квартира и офис
Проект – задумка: показать обратную сторону пиар, как это делается, как фильмы снимаются…
Проект будет богат информацией и разделами.
1 часть – официальная
2 часть – утилитарная
Сайт состоит из двух частей - надо сделать 2 дизайна двух страниц: официальная и утилитарная.
1 часть.
Дизайн – офисное помещение. Нужно не рисовать единую картину офиса, нужно передать атмосферу офиса, используя отдельные картинки-фотки офисных деталей( лампочки, светильники – hi tech). Заодно отдельные предметы офиса будут разделами (список раздело см. ниже).
Цвета – светлые тона, современные, стальные.
Перечисляю разделы:
1. «Ищу пару – галерея потерянных перчаток и варежек».
2. «Народное кино»…
3. Галерея участников проекта (биография, фото, профессиональные воспоминания…)
4. «Домовая книга» - полезные фильмы – полезные советы, слайд-шоу.
5. Некие фотогалереи.
6. Рассказы, тексты, байки, например, каскадерские байки.
7. Конкурс для посетителей сайта
8. «Стучите и Вам откроется». Как работники «стучат» на своих работодателей через этот раздел, что работодатели не сертифицируют рабочие места и не соблюдают технику безопасности.
2 часть.
Дизайн – старая питерская коммуналка, старые фотографии, грязные темные рваные обои, старая мебель. В фильме «Ночной дозор» - начало как раз в подобной коммунальной квартире…Нужно не рисовать единую картину квартиры, нужно передать атмосферу коммуналки, используя отдельные картинки-фотки (торшеры, чашки, скатерть и т.д.) Атмосфера старой комнаты, но очень уютной, теплой, дружественной.
Цвета – соответствующие: грязные, но теплые. Также детали интерьера будут разделами меню.
Перечисляю разделы:
1. Ответ на вопрос «Почему Роман Абрамович купил именно футбольный клуб «Челси»???»
2. Страница про гольф
3. Про TV.
4. «Приглашаем принять участие в проектах…»
• «Сто лет как один день»
• Документальный сериал о привычках, культуре, обычаях каждого народа.
• + под все проекты в данном разделе будут форумы.
5. Путешествия по миру.
•
6. «Чудики» - народные умельцы/изобретатели.
7. Экологический проект «Синяя корова».
8. Примеры и результаты наших работ.
9. «Всё о косметике» (рекламные) – «поваренная книга о косметике».
10. Контакты.
11. Вакансии.
12. Сдача в аренду оборудования/ договорные работы.
13. Прайс на некоторые виды наших работ.
14. Альтернативная выставка – для тех, у кого нет денег принять участие в выставке, а есть, что показать.
Написала много + по наполнению тоже, чтобы иметь представление, о чем сайт будет.
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