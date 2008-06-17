Титульная страница

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки431 просмотр

Тематика - предсказания, гадания.

17 лет назад
AMBAL
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт

    $500

    Требуется дизайн и верстка сайта компании, специализирующейся на раскрутке сайтов.

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта частного отеля

    Тех задание по дизайну и юзабилити. Сайт состоит из четырех частей: 1.Верхняя часть (шапка + горизонтальные кнопки меню навигации) 2.Центральная часть ( 3.Правая боковая часть 4.Нижняя часть ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта на основе шаблона

    Имеется сайт использующией php + mysql и шаблон дизайна (из templatemonster) Нужно адаптировать шаблон и интегрировать его с данным сайтом. PS Таких проектов несколько. Желательно долгосрочное сотрудничество.

    MySQLPHP
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна для корпоративного сайта

    $500

    У компании сейчас готовится годовой отчет. Дизайн ГО уже разработан и принят. Кроме того есть логотип, фирменный стиль, фирменные цвета... Требуется адаптировать выбранный для ГО стиль под дизайн сайта. Плюсом будет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Квартира и офис

    $200

    Проект – задумка: показать обратную сторону пиар, как это делается, как фильмы снимаются… Проект будет богат информацией и разделами. 1 часть – официальная 2 часть – утилитарная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $100

    Сайт простой, фактически 1 страница, интересует целиком готовый сайт, тоесть на выходе html (даже без логотипа, место лого просто заглушка) + 1 скрипт формы заказа (простой) Аналог http://www.miralab.ru/ ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта ресторана (изменение в описании!)

    $2500

    Уважаемые господа, дизайнеры! Чтобы как-то разобраться с поступившими предложениями и сократить переписку, и подробно расписываю требования к проекту, которые нужно выдержать. ВНИМАНИЕ: Новая формулировака задачи - в прикрепленном файле! Расчет ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    17 лет назад