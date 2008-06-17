Дизайн для сайта частного отеля

Тех задание по дизайну и юзабилити.

Сайт состоит из четырех частей:

1.Верхняя часть (шапка + горизонтальные кнопки меню навигации)

2.Центральная часть (

3.Правая боковая часть

4.Нижняя часть (подвал)

Сайт должен быть очень простым, никаких имиждевых наворотив и лишней графики.

Сайт центрированный. Но не узкий. Как на сайте сейчас http://hotelkorona.kiev.ua/

Обязательно легко, четко и корректно просматривается при любых разрешениях экрана.

Сайт светлый с очень понятной подачей информации. Фон можно попробовать дать светло бежевый. Все части сайта должны выделяться друг от друга. Не сливаться однотонной массой.

Верхняя часть. Шапка.

В самом верху сайта, с отступом от границы экрана будет вступительное предложение типа: «Гостиница Корона на въезде в Киев из аэропорта Борисполь». Эта надпись может быть отображена красивым понятным, крупным шрифтом.

Внизу под предложение фотоколаж или просто фотографии отеля. Три, четыре штуки в один ряд.

Под фотоколажем горизонтальное меню в виде кнопок. Ссылки меню следующие:

О гостинице, расположение, номера и цены, бронирование, ресторан, услуги и сервис, контакты.

В правой верхней части сайта отображается контактный телефон и email, с текстом: «телефон гостиницы», «электронная почта».

Данный блок четко выделяется на фоне всего сайта.

2. Правая боковая часть.

Правая боковая часть довольно широкая, по размерам верхних контактов в верхней правой части сайта.

В правой части размещается краткая информация о номерах.

Заголовок: однокомнатный двухместный номер, внизу фотография, под фотографией ссылки: «подробнее» и «бронировать»

В самой нижней правой часть сайта (подвал) отображается полный адрес гостиницы.

И ссылка «схема проезда»

3. Нижняя часть сайта (подвал)

В данной части сайта размещаются счетчики статистики.

А так же текст с рисунком «принимаем к оплате пластиковые карты» В каждом номере отеля скоростной интернет».

5.Средняя часть сайта.

В центральной части сайта отображаются блоки краткого описания ссылок:

Об отеле, расположение, ресторан, услуги и сервис.

Вот так я вижу сайт отеля. Возможно ваше видение окажется более профессиональным, на что я очень надеюсь!

Ссылки на понравившиеся шаблоны:

http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=18275&id=74

http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=16891&id=74

http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=10162&id=74

Понравилась структура отображения информации на этом шаблоне:

http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=16660&id=74

Внимание! Бюджет до 300$ с ветсткой и правками.

Интересует толко современный стиль типа веб 2.0

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Жуликов просьба не тратить свое время!

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