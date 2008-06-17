Дизайн для сайта частного отеля

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок347 просмотров

Тех задание по дизайну и юзабилити.

Сайт состоит из четырех частей:

1.Верхняя часть (шапка + горизонтальные кнопки меню навигации)

2.Центральная часть (

3.Правая боковая часть

4.Нижняя часть (подвал)

Сайт должен быть очень простым, никаких имиждевых наворотив и лишней графики.

Сайт центрированный. Но не узкий. Как на сайте сейчас http://hotelkorona.kiev.ua/

Обязательно легко, четко и корректно просматривается при любых разрешениях экрана.

Сайт светлый с очень понятной подачей информации. Фон можно попробовать дать светло бежевый. Все части сайта должны выделяться друг от друга. Не сливаться однотонной массой.

Верхняя часть. Шапка.

В самом верху сайта, с отступом от границы экрана будет вступительное предложение типа: «Гостиница Корона на въезде в Киев из аэропорта Борисполь». Эта надпись может быть отображена красивым понятным, крупным шрифтом.

Внизу под предложение фотоколаж или просто фотографии отеля. Три, четыре штуки в один ряд.

Под фотоколажем горизонтальное меню в виде кнопок. Ссылки меню следующие:

О гостинице, расположение, номера и цены, бронирование, ресторан, услуги и сервис, контакты.

В правой верхней части сайта отображается контактный телефон и email, с текстом: «телефон гостиницы», «электронная почта».

Данный блок четко выделяется на фоне всего сайта.

2. Правая боковая часть.

Правая боковая часть довольно широкая, по размерам верхних контактов в верхней правой части сайта.

В правой части размещается краткая информация о номерах.

Заголовок: однокомнатный двухместный номер, внизу фотография, под фотографией ссылки: «подробнее» и «бронировать»

В самой нижней правой часть сайта (подвал) отображается полный адрес гостиницы.

И ссылка «схема проезда»

3. Нижняя часть сайта (подвал)

В данной части сайта размещаются счетчики статистики.

А так же текст с рисунком «принимаем к оплате пластиковые карты» В каждом номере отеля скоростной интернет».

5.Средняя часть сайта.

В центральной части сайта отображаются блоки краткого описания ссылок:

Об отеле, расположение, ресторан, услуги и сервис.

Вот так я вижу сайт отеля. Возможно ваше видение окажется более профессиональным, на что я очень надеюсь!

Ссылки на понравившиеся шаблоны:

http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=18275&id=74

http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=16891&id=74

http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=10162&id=74

Понравилась структура отображения информации на этом шаблоне:

http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=16660&id=74

Внимание! Бюджет до 300$ с ветсткой и правками.

Интересует толко современный стиль типа веб 2.0

Предоплата только через безопасные расчеты на сайте!

Жуликов просьба не тратить свое время!

Жду Ваших предложений на email: [email protected]

17 лет назад
sergionog
Ряженцев 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта на основе шаблона

    Имеется сайт использующией php + mysql и шаблон дизайна (из templatemonster) Нужно адаптировать шаблон и интегрировать его с данным сайтом. PS Таких проектов несколько. Желательно долгосрочное сотрудничество.

    MySQLPHP
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна для корпоративного сайта

    $500

    У компании сейчас готовится годовой отчет. Дизайн ГО уже разработан и принят. Кроме того есть логотип, фирменный стиль, фирменные цвета... Требуется адаптировать выбранный для ГО стиль под дизайн сайта. Плюсом будет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Квартира и офис

    $200

    Проект – задумка: показать обратную сторону пиар, как это делается, как фильмы снимаются… Проект будет богат информацией и разделами. 1 часть – официальная 2 часть – утилитарная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $100

    Сайт простой, фактически 1 страница, интересует целиком готовый сайт, тоесть на выходе html (даже без логотипа, место лого просто заглушка) + 1 скрипт формы заказа (простой) Аналог http://www.miralab.ru/ ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта ресторана (изменение в описании!)

    $2500

    Уважаемые господа, дизайнеры! Чтобы как-то разобраться с поступившими предложениями и сократить переписку, и подробно расписываю требования к проекту, которые нужно выдержать. ВНИМАНИЕ: Новая формулировака задачи - в прикрепленном файле! Расчет ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 2 шаблона на Joomla+Virtuemart

    Часто нужны шаблоны под Joomla+Virtuemart... Что нужно сейчас: 1. есть работающий магазин, там есть шаблон, который развивался и корежился вместе с ростом магазина. нужно его выправить, облагородить и чтобы он нормально ...

    JoomlaPHP
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $150

    Необходимо сделать редизайн сайта, тоесть создать новый легкий и не убитый дизайн. Интересует стоимость работы так как бюджет ограничен, и по возможности ваше портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для блога

    $100

    Нужен дизайн для wordpress. Натягивать на движок буду сам, от вас только нарисованный и сверстанный шаблон. Основная работа - шапка, меню однотипное простое. Идеи есть по дизайну, также предоставлю образцы подобных блогов.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для Битрикс

    $500

    Необходимо нарисовать и сверстать дизайн сайта о медицине на Битрикс. Требуются сертифицированные специалисты. От вас нужна ссылка на портфолио и сертификаты.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта и логотип

    Добрый день, По сабжу: нужен дизайн сайта и лого компании, направлениями деятельности которой является: • Услуги разработки • Услуги автоматизации • Услуги ИТ-конслатинга Сообщение для логотипа : ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    17 лет назад