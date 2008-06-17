Имеется сайт использующией php + mysql и шаблон дизайна (из templatemonster) Нужно адаптировать шаблон и интегрировать его с данным сайтом. PS Таких проектов несколько. Желательно долгосрочное сотрудничество.
Дизайн для сайта частного отеля
Тех задание по дизайну и юзабилити.
Сайт состоит из четырех частей:
1.Верхняя часть (шапка + горизонтальные кнопки меню навигации)
2.Центральная часть (
3.Правая боковая часть
4.Нижняя часть (подвал)
Сайт должен быть очень простым, никаких имиждевых наворотив и лишней графики.
Сайт центрированный. Но не узкий. Как на сайте сейчас http://hotelkorona.kiev.ua/
Обязательно легко, четко и корректно просматривается при любых разрешениях экрана.
Сайт светлый с очень понятной подачей информации. Фон можно попробовать дать светло бежевый. Все части сайта должны выделяться друг от друга. Не сливаться однотонной массой.
Верхняя часть. Шапка.
В самом верху сайта, с отступом от границы экрана будет вступительное предложение типа: «Гостиница Корона на въезде в Киев из аэропорта Борисполь». Эта надпись может быть отображена красивым понятным, крупным шрифтом.
Внизу под предложение фотоколаж или просто фотографии отеля. Три, четыре штуки в один ряд.
Под фотоколажем горизонтальное меню в виде кнопок. Ссылки меню следующие:
О гостинице, расположение, номера и цены, бронирование, ресторан, услуги и сервис, контакты.
В правой верхней части сайта отображается контактный телефон и email, с текстом: «телефон гостиницы», «электронная почта».
Данный блок четко выделяется на фоне всего сайта.
2. Правая боковая часть.
Правая боковая часть довольно широкая, по размерам верхних контактов в верхней правой части сайта.
В правой части размещается краткая информация о номерах.
Заголовок: однокомнатный двухместный номер, внизу фотография, под фотографией ссылки: «подробнее» и «бронировать»
В самой нижней правой часть сайта (подвал) отображается полный адрес гостиницы.
И ссылка «схема проезда»
3. Нижняя часть сайта (подвал)
В данной части сайта размещаются счетчики статистики.
А так же текст с рисунком «принимаем к оплате пластиковые карты» В каждом номере отеля скоростной интернет».
5.Средняя часть сайта.
В центральной части сайта отображаются блоки краткого описания ссылок:
Об отеле, расположение, ресторан, услуги и сервис.
Вот так я вижу сайт отеля. Возможно ваше видение окажется более профессиональным, на что я очень надеюсь!
Ссылки на понравившиеся шаблоны:
http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=18275&id=74
http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=16891&id=74
http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=10162&id=74
Понравилась структура отображения информации на этом шаблоне:
http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=16660&id=74
Внимание! Бюджет до 300$ с ветсткой и правками.
Интересует толко современный стиль типа веб 2.0
Предоплата только через безопасные расчеты на сайте!
Жуликов просьба не тратить свое время!
Жду Ваших предложений на email: [email protected]
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