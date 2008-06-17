Подобрать красивые фотографии для сайта

Есть сайт. Нужно подобрать по 1 иллюстрации (фото) в каждый раздел.

Разделы:

Разработка логотипа

Фирменный стиль

Разработка Brand-book

Брендинг

Нейминг

Разработка слогана

Упаковка и этикетка

Дизайн полиграфии

Наружная реклама

Сувенирная продукция

Регистрация ТМ

Товарный знак

Должны быть минимум 800х600. Тематика - брендинг и т.д. Фотки должны быть качественный и красивые. Бюджет - 5 у.е. за все. Для начала работы - фотография для 1 раздела (Разработка логотипа ), если стиль нравится - утверждаем и работаем. С нас еще отзыв и несколько хороших проектов. Спасибо. Жду предложений тут.