Требуется создание сайта типа http://www.niagarastar.ru/ или похожего и его раскрутка
Подобрать красивые фотографии для сайта
Есть сайт. Нужно подобрать по 1 иллюстрации (фото) в каждый раздел.
Разделы:
Разработка логотипа
Фирменный стиль
Разработка Brand-book
Брендинг
Нейминг
Разработка слогана
Упаковка и этикетка
Дизайн полиграфии
Наружная реклама
Сувенирная продукция
Регистрация ТМ
Товарный знак
Должны быть минимум 800х600. Тематика - брендинг и т.д. Фотки должны быть качественный и красивые. Бюджет - 5 у.е. за все. Для начала работы - фотография для 1 раздела (Разработка логотипа ), если стиль нравится - утверждаем и работаем. С нас еще отзыв и несколько хороших проектов. Спасибо. Жду предложений тут.
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