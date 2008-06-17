Дизайн для проекта о недвижимости

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок442 просмотра

Предлагаю Вашему вниманию работу над созданием дизайна для сайта портала о недвижимости neruhomosti.net.

Задача дизайнера: создать легкий в просмотре, приятный в цветовой гамме и красивый дизайн для сайта.

Обязательным условием является только сохранение логотипа и названия сайта.

Цветовая гамма должна быть светлой, не сильно яркой.

При создании дизайна необходимо учесть все элементы текущей структуры сайта, в том числе, оформить блоки новостей/статей/полезной информации/формы добавления информации и т.д.

Не рекомендуется использование элементов дизайна уже существующих порталов.

Дизайн должен быть уникален и неповторим. Продуман и четок.

Сразу оговорим то, что оплату дизайнер получит только в том случае, если нас полностью устроит проделанная работа, и лишь после получения оплаты дизайнером мы используем дизайн в оформлении нашего портала.

Еще одно условие: никаких ссылок на сайты создателя дизайна!

Дизайн должен остаться чист и не использоваться в последствии.

Мы очень требовательны, а потому нетерпеливых просим воздержаться от заявок. Предоплаты - !!!нет!!! Проект серьезный, посему за четко проделанную работу получите четко установленную сумму ПО ФАКТУ СДАЧИ в верстку.

Также прошу воздержаться от превышения бюджета. он установлен и на данный момент не обсуждается.

17 лет назад
fausto_papetti
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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