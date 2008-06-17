Доброго всем времени суток. Портал - городской сайт. Нужно доработать его дизайн. Работает около года, существующий дизайн немного не устраивает, нуждается в доработке, хотя пиктограммки, всякая мелочевка в своё время была нарисована. ...
Дизайн для проекта о недвижимости
Предлагаю Вашему вниманию работу над созданием дизайна для сайта портала о недвижимости neruhomosti.net.
Задача дизайнера: создать легкий в просмотре, приятный в цветовой гамме и красивый дизайн для сайта.
Обязательным условием является только сохранение логотипа и названия сайта.
Цветовая гамма должна быть светлой, не сильно яркой.
При создании дизайна необходимо учесть все элементы текущей структуры сайта, в том числе, оформить блоки новостей/статей/полезной информации/формы добавления информации и т.д.
Не рекомендуется использование элементов дизайна уже существующих порталов.
Дизайн должен быть уникален и неповторим. Продуман и четок.
Сразу оговорим то, что оплату дизайнер получит только в том случае, если нас полностью устроит проделанная работа, и лишь после получения оплаты дизайнером мы используем дизайн в оформлении нашего портала.
Еще одно условие: никаких ссылок на сайты создателя дизайна!
Дизайн должен остаться чист и не использоваться в последствии.
Мы очень требовательны, а потому нетерпеливых просим воздержаться от заявок. Предоплаты - !!!нет!!! Проект серьезный, посему за четко проделанную работу получите четко установленную сумму ПО ФАКТУ СДАЧИ в верстку.
Также прошу воздержаться от превышения бюджета. он установлен и на данный момент не обсуждается.
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